Evento gratuito vai abordar os benefícios do FIAGRO para o agronegócio

As vantagens do FIAGRO e como obter fundos para usar no negócio são alguns dos assuntos que serão abordados.

O evento será realizado no dia 06 de julho, às 19 horas, de maneira virtual e será ministrado por Bernardo Fabiani, CEO da TerraMagna e especialista em concessão de crédito para o agronegócio e David Télio, Diretor de Novas Estruturas Financeiras da empresa.

“O Fiagro é uma nova ferramenta financeira mais flexível no auxílio de geração de crédito, porém, como tudo que é novo, precisa ser discutido e explorado de todas as formas possíveis para capturar ao máximo os ganhos e oportunidades. O nosso webinar tem este compromisso “, explica David.

TerraMagna

O evento gratuito deve reunir participantes de todo o Brasil e será realizado pela TerraMagna, considerada uma das maiores fintechs voltadas ao agronegócio na América Latina.

As inscrições podem ser feitas através do site: www.terramagna.com.br/fiagro-oportunidades-de-crescimento-para-2022