As bolsas foram criadas para as pessoas carregarem itens indispensáveis dentro delas. Para as mulheres, bolsas não são apenas sinônimo de utilidade. Elas servem como acessórios de moda também.

É muito comum uma mulher ter mais de uma bolsa. Pode ser para combinar com determinados eventos, ou a preferência de ter uma pequena e uma maior, dependendo da necessidade.

Uma bolsa pode ser feita de vários materiais como tecido, couro sintético, plástico. Em geral, as bolsas possuem alças para ajudar no carregamento. As bolsas também podem ter diferentes formatos, tamanhos, cores e estilos.

Com uma bolsa, você pode ficar mais à vontade em sair e levar o necessário com você. Por isso que as bolsas são companheiras fiéis das mulheres. Uma mulher tende a ser mais cuidadosa, prevendo imprevistos e situações. Por isso, uma mulher está sempre preparada para ocasiões impensadas.

Por isso, saiba quais são os acessórios femininos que não podem faltar em sua bolsa.

1. Você precisa de uma carteira

Uma carteira é um item essencial para organizar documentos, cartões, cartões de visita e dinheiro. Você pode escolher o modelo que for de sua preferência. Existem vários tipos de carteiras, grandes ou pequenas, com compartimentos diferentes. O ideal é ter uma carteira que organize bem os itens dentro dela, para você não passar sufoco na hora de achar nada.

2. Leve uma necessaire

Uma necessaire é ideal para colocar pequenos produtos de higiene e beleza também, como maquiagem. Você pode colocar um kit com itens de uso diário como escova de dentes, pasta de dentes, curativos, remédios de uso contínuo e analgésicos.

No caso da maquiagem, leve o essencial para retocar e até demaquilante se for necessário retirar a make em algum momento. Procure produtos de tamanho menor para levar na necessaire.

3. Não esqueça o chaveiro

Uma dica simples e essencial é colocar o chaveiro em um compartimento separado na bolsa, para não ficar enrolado para achá-lo. O chaveiro é ideal para levar as chaves de casa, outro para as chaves do carro e até para a chave do cadeado da academia.

4. Leve óculos escuros

Para passar o dia fora, é necessário ter óculos escuros. Ainda mais se você precisa dirigir. Um modelo muito indicado são os óculos Ray Ban feminino. Ele protege sua visão de raios solares prejudiciais. Tenham óculos de sol que combinem com você. Não esqueça de guardar no estojo próprio para não danificar a armação nem as lentes dentro da bolsa.

5. Tenha uma caixa de lenços na bolsa

Uma caixa de lenços na bolsa tem muitas utilidades. Podem servir para limpar algum acidente com líquido ou comida, limpar as mãos, limpar a boca e muito mais. Tenha em sua bolsa uma caixa de lenços para higienizar tudo que for necessário.

6. Leve um guarda-chuva

Um guarda-chuva pequeno na bolsa pode ser sua salvação em dias de chuvas repentinas ou até para proteger você do sol forte. Por isso, evite ficar presa em algum lugar esperando uma chuva passar ou até mesmo sem proteção contra o sol.