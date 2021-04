99 cria e-commerce para motoristas

Com o objetivo de ajudar os motoristas parceiros a ampliarem seus ganhos, a 99, empresa de tecnologia ligada à mobilidade, está expandindo nacionalmente a Loja99, sua plataforma de descontos. Lançada em dezembro de 2020, em duas cidades piloto: Santos e Jundiaí, a Loja99 já está em operação, desde 14 de abril, em mais nove municípios: Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Campinas (SP), Cuiabá (MT), Londrina (PR), Maringá (PR), Piracicaba (SP), São José dos Campos (SP) e Uberlândia (MG), e chegará a todo o País ainda no primeiro semestre.

Shell Box

A plataforma de benefícios está disponível dentro do aplicativo e traz uma série de facilidades exclusivamente aos motoristas parceiros da empresa. A novidade permite mais economia e praticidade, facilitando o acesso a dezenas de vantagens e descontos em empresas parceiras. Dentre as condições especiais oferecidas, o motorista parceiro da 99 encontra descontos em locadoras de carro, operadoras de celular, compra de smartphones, assistência 24h e combustível nos postos com a bandeira Shell que contam com a solução Shell Box.

Maurício Orsolini Filho, diretor da 99Pay e pagamentos da 99

“Apoiar nossos motoristas parceiros é uma das nossas prioridades. Estamos sempre aprimorando nossos serviços e, agora, ampliamos a operação da Loja99 para que o motorista tenha em mãos todos os benefícios a que tem direito por ser nosso parceiro. Nosso objetivo é promover mais facilidade e economia aos profissionais e à atividade, tão fundamental no atual momento. Para garantir sua relevância, nós assumimos o compromisso de atualizar essas parcerias sempre que possível”, declara Maurício Orsolini Filho, diretor da 99Pay e pagamentos da 99.

Confira os descontos oferecidos para os motoristas parceiros da 99:

• Shell Box: Desconto de 10% em todo abastecimento com o cartão 99 nos postos Shell pagando com o Cartão99 no app Shell Box. Após o dia 8 de maio, o desconto promocional retorna a 5%

• Pneustore: 7% de desconto no site inteiro e 10% em marcas selecionadas

• Allianz Assistance: Assistência 24h por R﹩ 9,99 por mês

• Planos de telefonia móvel: Com ligações ilimitadas, internet que não acaba no térmico do pacote de dados, e redes sociais e Waze ilimitados, os planos promocionais começam a partir de R﹩36,99

• Creditas: Empréstimo com garantia de veículo, com as menores taxas do mercado e prazos mais longos para pagar.

Loja99

O acesso é exclusivo a motoristas parceiros da 99, que podem visitar a loja diretamente pelo aplicativo ou pelo site: ht tps://www.loja99app.com.br/.

Desconto em combustível em todo o Brasil

Motoristas parceiros da 99 de todo o Brasil têm acesso ao preço promocional do combustível nos postos da Shell, pagando com Shell Box. O motorista da plataforma 99 que abastecer nos postos da rede até o dia 8 de maio conta com 10% de desconto, válido para qualquer combustível comum ou aditivado. Em um mês de parceria, foi observado um aumento de 72% na utilização do benefício, o que indica que os motoristas estão buscando programas de relacionamento como forma de gerar economia.

99

O desconto é válido para todas as cidades do Brasil. Para ter acesso ao benefício nas cidades onde a Loja99 ainda não chegou, basta baixar e acessar o aplicativo Shell Box no celular e cadastrar como opção de pagamento o Cartão99, disponibilizado a 100% dos motoristas parceiros da 99. Quem já possuía cadastro anterior, também pode usufruir do benefício em postos Shell habilitados em todo o país – a lista dos endereços está disponível no aplicativo Shell Box.