Eve, Aviair e HeliSpirit anunciam parceria com encomenda de até 50 eVTOLs

Eve UAM, LLC (“Eve”), uma empresa da Embraer, Aviair e HeliSpirit, parte do grupo HM Consolidated, anunciaram hoje no Singapore Airshow uma parceria entre Eve e HeliSpirit. A colaboração contempla uma encomenda de até 50 eVTOLs (do inglês, electric vertical take-off and landing), com voos a partir de 2026.

Aviair e HeliSpirit são vencedoras de múltiplos prêmios de operadores que atendem algumas das atrações turísticas mais emblemáticas da Austrália Ocidental, nas regiões de Kimberley, South-West e Perth. A nova parceria adicionará eVTOLs à frota existente da empresa, de mais de 50 aeronaves de asa fixa e rotativa, nestes locais.

O diretor executivo da Aviair e HeliSpirit, Michael McConachy, destacou que este ano a HeliSpirit completa 20 anos credenciada como líder de viagens sustentáveis, entrando para o Hall da Fama do Eco Turismo na Austrália. “Este é um ótimo momento para se comprometer a reduzir significativamente nossa pegada de carbono, operando aeronaves elétricas de emissão zero”, completa McConachy.



eVTOLs

“A tecnologia do eVTOL da Eve está bem alinhada com nosso modelo de negócios e com o desejo de estarmos na vanguarda das soluções neutras em carbono para a indústria da aviação. A pegada de baixo ruído da aeronave a torna particularmente adequada para operações em ambientes naturais sensíveis, incluindo parques nacionais e áreas tombadas pelo Patrimônio Mundial, bem como para deslocamentos urbanos que fornecem soluções rápidas e eficientes de mobilidade para viajantes de negócios e turismo”, acrescentou McConachy.



“Essa iniciativa é um marco significativo para a Eve. Nossa parceria abre um importante mercado na Austrália Ocidental que verá nossas aeronaves servindo a atrações turísticas icônicas do país, com voos de emissão zero e baixo ruído. Compartilhamos uma visão em comum, de um futuro neutro em carbono para a mobilidade aérea, apoiado pelo eVTOL da Eve, uma rede abrangente de serviços e suporte e soluções de gerenciamento de tráfego aéreo”, disse Andre Stein, co-CEO da Eve.



Aviair eHeliSpirit

As multipremiadas Aviair e HeliSpirit (parte do Grupo HMC) estão na vanguarda do turismo desde 1984 e tornaram-se líderes reconhecidas na indústria dentro da Austrália Ocidental e além.De propriedade de Michael McConachy (Managing Director) e Geoff Hamilton, as empresas oferecem serviços especializados de fretamento, transporte público regular (RPT) e turismo em toda a Austrália Ocidental, território do Norte e Austrália do Sul, com sede situada em Kununurra, WA.Com bases de negócios em torno da dupla de princípios de segurança e serviço, o grupo opera uma frota de mais de 50 aeronaves modernas e bem apresentadas, incluindo uma gama de tipos de aeronaves de alto desempenho e turbinas.Aviair e HeliSpirit são as especialistas quando se trata de visitar a espetacular região de Kimberley, incluindo o Parque Nacional Purnululu, tombado pelo Patrimônio Mundial, e as remotas Cataratas de Mitchell, localizadas na Costa Norte de Kimberley.O negócio também se estende ao Sul, até Esperance, em WA, e ao Leste, até Adelaide, no Sul da Austrália, onde fornece serviços especializados de aviação para o governo Sul-Australiano.

Eve Air Mobility

A Eve é uma nova empresa independente dedicada a acelerar o ecossistema da Mobilidade Aérea Urbana (UAM, na sigla em inglês). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, respaldada pela história de mais de 50 anos de expertise aeroespacial da Embraer, seu foco singular adota uma abordagem ampla para a indústria de UAM, oferecendo um ecossistema holístico. Sua aeronave elétrica avançada (EVA), aliada a uma rede global abrangente de serviços e suporte, e uma solução única de gerenciamento de tráfego aéreo fazem da empresa uma concorrente forte na indústria. A Eve é a primeira empresa a se formar na EmbraerX. Para obter mais informações, visite www.eveairmobility.com .



Embraer

Uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer tem negócios em aviação Comercial e Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, prestando serviços e suporte aos clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é o principal fabricante de jatos comerciais com até 150 assentos e o principal exportador de bens de alto valor agregado no Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Foto: Embraer/Divulgação