Análise da concorrência: saiba como fazer

Análise da concorrência é uma das maneiras mais claras de conseguir fazer seu negócio progredir sem perder a essência de quando você o montou. Essa estratégia é utilizada no mundo todo e caso você não esteja fazendo isso, considere aplicar imediatamente.

Podemos começar falando sobre a necessidade constante das pessoas em transformar um negócio através do espelho. Sempre que começamos algo, temos exemplos de sucesso para utilizar em nossas vidas.

O ser humano vive de replicar ações de seus similares. Não é à toa que as crianças aderem diversas características de seus pais e até espelham suas vidas, algumas vezes querendo até trabalhar na mesma área, como fazendo laudo acústico igreja.

Logo tenha em mente que a ideia de observar a concorrência é utilizada no marketing desde sempre. Assim como o seu negócio tem pontos únicos que dão destaque à sua empresa, o mesmo ocorre com os seus concorrentes.

Não é muito difícil observar esse tipo de padrão ocorrendo nos diferentes tipos de mercados com as grandes redes. Um exemplo são as redes de fast food que lançam com constância produtos parecidos com os dos rivais para atrair seus públicos.

E também a casos que os concorrentes simplesmente entendem que aquele tipo de projeto ou produto não fará diferença ou não adere à imagem proposta pela marca. Esse talvez seja o ponto-chave quando falamos de análise de concorrência.

Tudo que envolve uma boa análise de dados são métricas bem definidas e pessoas empenhadas em entender mais um tipo de processo, assim como a locação de caminhão pipa deve ser feita pensando no motivo e na obra com concorrência.

No artigo de hoje, separamos diversas dicas de como você deve montar uma boa análise da concorrência. Serão todas dicas práticas, consistentes e trabalhosas, afinal nada que envolve empreendedorismo se resolve sem uma boa carga de empenho e suor.

Quem são seus verdadeiros concorrentes?

Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer no momento em que decide realizar uma análise de concorrência. Basta pensar em tudo o que você anda fazendo e o que precisa definir para o seu negócio daqui alguns anos.

Saber com quem você concorre exige conhecimento inato sobre a empresa que você trabalha e necessariamente a empresa que você deseja se tornar daqui alguns anos. Podemos exemplificar para ficar mais fácil.

Imaginemos então uma empresa de tecnologia (startup) que decide elaborar um aplicativo de cftv para condomínio. Quem são os concorrentes dessa empresa? Pensar de forma errônea seria querer compará-la com o Google, por exemplo, outra empresa de tecnologia.

Porém o porte da empresa é tão grande que tal comparação é desnecessária. O ramo de atuação, imaginando o momento atual, é algo fora da realidade, portanto o melhor meio para resolver esse tipo de problema é imaginar uma situação estadual e federal.

Logo a empresa, seja de CTV ou carpete alto trafego preço, deverá mapear todas as empresas da região de atuação dela e tentar compreendê-las ao máximo. Desse modo o mapeamento fica mais fácil e mais conciso.

Serão exatamente esses concorrentes que poderão ser uma ameaça ao seu sucesso, portanto é necessário estar de olho em cada um deles. Tendo mapeado todos os seus concorrentes, chegou o momento de elaborar uma estratégia de análise.

Compreenda o processo dos seus concorrentes

Pergunte para si mesmo o que seus concorrentes têm de especial. Para ajudá-lo, montamos uma lista de possíveis perguntas que podem ser respondidas de forma prática para avançarmos na descrição de suas respostas.

O que meu concorrente tem de especial?

Em quais pontos eles são melhores que eu?

O que eles fazem que eu não faço?

Quais são os processos que eles utilizam?

Quanto pagam para seus funcionários?

Para resolver essas questões será necessário consumir algo de seu concorrente e tentar conversar com seus clientes e pessoas que trabalham ou trabalharam por lá. Esse tipo de pesquisa é bem útil para saber ao certo os pontos fortes e fracos deles.

Existem dois cenários interessantes que ajudam a lidar com os diversos questionamentos sobre a concorrência. O primeiro deles é quando você produz mais que o seu concorrente e nota que dentro dos processos deles você está avançado.

Os consumidores reclamam de algo que você já resolveu em seu negócio e isso é algo extremamente positivo. Nesse caso, será preciso averiguar se a falha permanece, e quando for resolvida será preciso inovar algo no seu negócio.

Você estará lutando contra outras empresas de cabo de aço especial para guindaste. Alguns menos capacitados, outros com a mesma capacidade e muito superiores ao que você faz.

Por isso, tenha em mente que haverão empresas que prestam um serviço melhor que o seu. Quanto melhor o serviço, mais cara a mão de obra e os processos envolvidos, além disso o tipo do consumidor também é alterado.

Basta pensar em serviços de construção. Pessoas com uma melhor condição financeira contratam arquitetos e engenheiros para reformar a obra, enquanto muitas outras chamam o cunhado ou o vizinho pedreiro para realizar uma mesma reforma.

O pedreiro autônomo é concorrente do arquiteto, mas suas atuações não necessariamente se cruzam devido à distinção de poderio econômico de seus clientes. Nesse caso, o pedreiro precisa entender por que as pessoas estão chamando seu rival.

Já o arquiteto, por que suas contratações estão diminuindo por perda de clientes com outros profissionais da área.



E é nesse momento que entramos no segundo cenário. A idealização de que você encontrará empresas e prestadores de serviço melhores que você, mas que não são necessariamente concorrentes.

Existirão casos onde será preciso olhar para si e efetuar melhorias enquanto em outros diversos essas melhorias não irão atender, no momento, o seu público-alvo. É claro que, assim como uma análise de consumo de energia elétrica, tudo muda de cenário.

Essa regra é importante de se ater devido à constância das pessoas em se compararem aos demais, sendo que precisam limpar o quintal primeiro. Olhar para os problemas internos muitas vezes é bem mais efetivo que copiar o amigo do lado.

Fazer análise de concorrência exige uma maturidade profissional que nem sempre os empreendedores conseguem ter. Casos de líderes descontando em equipes e empresas indo à falência por realizar um investimento equivocado ocorre todos os dias no Brasil.

Conteúdos e redes sociais

Conteúdos digitais são o marketing do século e permanecerão por muito tempo até mesmo com a futura chegada do metaverso. As empresas precisam ser vistas no cenário digital, e isso não é mais uma inovação, mas sim uma obrigação.

Existem muitas empresas engajadas nas redes sociais, seja por pessoas públicas que fazem marketing ou por um padrão de publicação diferenciado que cai no gosto popular.

O marketing certo é capaz de vender qualquer produto, desde um incrível dispenser de papel higiênico interfolhado até um simples rolo de papel. Tudo pode ser vendido com um discurso correto, para a pessoa correta e no momento ideal.

O grande problema sempre foi conseguir entregar esse “momento ideal”. Quase sempre as pessoas acabavam perdendo oportunidades devido à distância ou impossibilidade de pagamento.

As redes sociais vieram para transformar tal realidade, aumentando consideravelmente a janela de momentos de compra tão escassos antes. O problema é que são tantas empresas que o consumidor opta sempre por aqueles que já têm confiança.

Eis então o desafio. Se seu concorrente atua em muitas redes sociais e detém acessos e interações consideráveis, é preciso fazer o mesmo. Identificar os padrões de busca e necessariamente adquirir os pontos positivos e aplicar dentro da sua cultura.

É preciso ter calma e persistir, afinal ninguém cresce rapidamente, a não ser que você viralize por outro motivo. Na maioria dos casos, empresas que viralizam nas redes são por motivos negativos, e você não quer isso.

Seu canal de vendas e redes sociais precisam passar credibilidade, diversidade e principalmente funcionar. A sensação de realizar uma compra e o processo do site dar certo é a mesma que fazer a instalação de ar condicionado industrial no verão nordestino.

Considerações finais

Realizar uma boa análise de concorrência agrega diversos benefícios para a sua empresa. Separamos tudo em três passos claros que podem ser realizados por qualquer empreendedor e de qualquer tamanho empresarial.

Aplicar cada um dos três passos pode levar um certo tempo, mas o importante é manter-se firme no objetivo. Após mapear tudo e entender o que é melhor para seu negócio, tudo fica mais fácil.

Além disso, você estará se incentivando a manter-se atualizado constantemente para não ficar para trás.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de 14995841 por Pixabay