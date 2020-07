UFSCar tem maior assistência estudantil dentre as Federais de SP

19,3% dos estudantes da UFSCar recebem algum tipo de bolsa de assistência estudantil. Na UNIFESP são 9,8%; na UFABC são 6%

A Assistência Estudantil na UFSCar tem como foco prioritário a assistência aos estudantes em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Cabe à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE) planejar, elaborar, executar e avaliar as ações, projetos e programas dentro dos princípios do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

Em 2019, a cobertura de bolsas de auxílio no Programa de Assistência Estudantil (PAE) da UFSCar foi de 19,3% da população universitária. Em comparação às outras Universidades Federais do Estado de São Paulo, a UFSCar apresenta a maior taxa de cobertura: Na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 9,8% dos estudantes são atendidos pela assistência estudantil; na Universidade Federal do ABC (UFABC), 6% dos estudantes são atendidos.

UFSCar

Além disso, não existe fila de espera para a assistência estudantil, na UFSCar: todos os estudantes que se enquadram nos critérios de seleção são rapidamente atendidos. Um exemplo é o da estudante Thais Sena, do curso de Engenharia Civil. Ela ingressou na UFSCar em 2016. Desde o ingresso que conta com a bolsa alimentação. Em 2019, por causa de um problema de saúde, a estudante não conseguiu arcar com os custos da república em que morava e procurou apoio na Universidade. “Foi muito rápido e tranquilo. Meu perfil de ingresso já possibilitava a vaga na moradia. Eu fiz o pedido, marquei um horário para levar os documentos e explicar os motivos. No mesmo dia, avaliei os apartamentos disponíveis, escolhi um e peguei a chave”, conta Thaís.

Programa de Assistência Estudantil (PAE)

Segundo a estudante, o PAE é fundamental para a manutenção e conclusão do curso universitário. “A assistência estudantil é o que tem me mantido na faculdade. É o que mantém muitos estudantes na Universidade. Quando eu precisei, percebi o quanto essas pessoas se importam com os estudantes. Estão sempre tentando fazer o máximo para que as nossas necessidades sejam atendidas“, finalizou.

Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE)

Assistência estudantil da UFSCar não possui fila de espera (Foto: CCS/ UFSCar)

Informações:

– Os estudantes podem entrar em contato com a ProACE pelo e-mail proace@ufscar.br.