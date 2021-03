Arraial do Cabo: viagem terrestre é mais vantajosa

Saiba porque ir a um dos destinos mais famosos do Rio de Janeiro de ônibus pode ser a melhor escolha

Localizado a cerca de 165 km da capital do estado, Rio de Janeiro, o município de Arraial do Cabo costuma ser muito cobiçado por turistas que não abrem mão de curtir a praia, especialmente nas épocas mais quentes do ano. Com águas paradisíacas, o local fica próximo a outras cidades como Búzios e Cabo Frio, que também contam com cenários magníficos.

Cristalino e turquesa sendo comparado ao mar do Caribe, os mergulhos com cilindro e snorkel permitem uma vista sem igual embaixo da água, amenizando até menos a temperatura mais fria da imensidão azul. Os passeios de barco também são um marco da região e proporcionam paisagens tão impressionantes quanto se pode imaginar.

Fora do período de férias, a indicação geral é visitar o local nos dias úteis da semana, de segunda-feira à sexta-feira, para evitar aglomerações e escapar do trânsito mais intenso. Além disso, é importante lembrar que mesmo com ventos e água do mar gelada, a proteção solar não deve ficar de lado em momento algum.

É importante destacar também que, ao visitar Arraial do Cabo, tenha em mente que as oito praias são bem próximas umas das outras, possibilitando até mesmo o trajeto a pé, algo que pode ajudar na economia de quem escolhe se locomover de táxi pela região.

No entanto, a recomendação é de que seja escolhida uma praia para visitar por dia, para ter um melhor aproveitamento de cada uma delas, uma vez que todas são paradisíacas e apaixonantes, especialmente a Praia do Farol, considerada uma das mais belas de todo o país.

Arraial do Cabo

Para chegar até Arraial do Cabo, a opção mais vantajosa costuma ser pelo trajeto terrestre, comprando uma Passagem na 1001, que realiza a rota entre Rio de Janeiro, São Paulo e Campos dos Goytacazes, ou mesmo de carro. Partindo da capital, é válido ressaltar que o percurso costuma ser de duas horas e vinte minutos, no entanto, aos fins de semana e grandes feriados, o tráfego costuma ser mais intenso.

Sendo considerado bem tranquilo, o trajeto de ônibus é muito seguro e recomendado, por ter boas sinalizações, restaurantes e postos de combustível ao longo do caminho, que permite algumas paradas para descanso, alimentação e também para utilizar os sanitários.