ESTRELADO POR PALOMA BERNARDI, ‘TPM! MEU AMOR’ GANHA TRAILER

Comédia nacional chega aos cinemas em 31 de agosto

A Galeria Distribuidora acaba de lançar o trailer de TPM! MEU AMOR, comédia estrelada por Paloma Bernardi. O filme acompanha Monique, uma mulher que descobre uma versão autêntica e imprevisível de si mesma durante a TPM e vai precisar lidar com as alegrias e os desafios de sua nova personalidade. Confira o trailer aqui.

TPM! MEU AMOR chega aos cinemas em 31 de agosto, com distribuição da Galeria Distribuidora. O filme tem produção da Moonshot Pictures em coprodução com a Star Original Productions e Claro.

Com roteiro de Jacqueline Vargas (“Sessão de Terapia”, “Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz”) e direção de Eliana Fonseca (“A Revolta dos Carnudos”, “Ilha Ra Tim Bum, “Bugados”), TPM! MEU AMOR conta com grande elenco, com nomes como Paloma Bernardi, Maria Bopp, Marisa Bezerra, Teca Pereira, Bárbara Luz, Polly Marinho, Iara Jamra, Tania Alves, Jang Sin, Rafael Zulu, Rafa Maia, Norival Rizzo, Maurício de Barros e Eduardo Pelizzari.

TPM! MEU AMOR

Em TPM! MEU AMOR, as terríveis crises de TPM da enfermeira Monique (Paloma Bernardi) pioram quando ela perde uma promoção no trabalho e se sente intimidada por seu chefe abusivo. Sem nenhum filtro, Monique decide cuidar de si mesma e fazer justiça com as próprias mãos. A Monique de TPM é determinada e sedutora, mas também é impiedosa e possessiva. No início, ser outra mulher na TPM só ajuda Monique, mas essa “nova” mulher pode colocar tudo a perder e ela vai precisar encontrar um equilíbrio entre suas duas versões.

Ficha Técnica

Duração: 101 minutos

Criação e Roteiro original: Jacqueline Vargas

Direção: Eliana Fonseca

Produtor: Roberto d’Avila

Produção Executiva: Suraia Lenktaitis

Produtora Associada: Jacqueline Vargas

Direção de Fotografia: Uli Burtin, ABC

Direção de Arte: Antônio de Freitas e Taís Cohn

Montagem: Renato Lima

Dir de Produção de Elenco: Cássia Guindo

Figurino: Francine Marson

Maquiagem: Fabi Akamine

Design de Som: Luiz Adelmo, ABC

Direção Musical: Xuxa Levy

Som Direto: Luís Rovai

Produção: Moonshot Pictures

Coprodução: Star Original Productions, Claro

Distribuição: Galeria Distribuidora, Star Distribution

ELIANA FONSECA

ELIANA FONSECA é diretora, roteirista (ECA–USP), atriz (EAD–USP) e professora, com pós-graduação em Docência no Ensino Superior pelo Senac, e mestrado em Artes da Cena pela Escola Superior de Artes Celia Helena.

Atua há mais de 40 anos nas áreas de teatro, cinema e TV.

Em CINEMA dirigiu e escreveu 5 curtas – todos premiados aqui e no exterior. Entre eles: A REVOLTA DOS CARNUDOS, FRANKSTEIN PUNK e ESCONDE-ESCONDE. Dirigiu os longas: infantis ILHA RA TIM BUM e ELIANA E O SEGREDO DOS GOLFINHOS e os adultos COISA DE MULHER e 13 ANDARES – dos quais foi também roteirista. TPM, MEU AMOR! é o seu quinto longa como diretora. Seu roteiro ABALO, prêmio de desenvolvimento de roteiro da SPCINE de 2019, está em fase de captação de recursos.

Em TV, destacam-se seus trabalhos de direção, roteiro e atuação em programas infantojuvenis e de humor tais como: RATIMBUM, CASTELO RATIMBUM, CASSETA E PLANETA, entre outros. Atuou também em 2 novelas e dezenas de séries dramáticas. Atualmente é diretora geral da série BUGADOS, programa infantojuvenil do GLOOB

É idealizadora, professora e coordenadora pedagógica do projeto É NÓIS NA FITA, curso de cinema gratuito para jovens de baixa renda, que esse ano completa sua décima edição.

Jacqueline Vargas

Jacqueline Vargas atua como roteirista há mais de 20 anos. Autora da adaptação da 1º e 2ª temporada de Sessão de terapia, também criou a 3º, 4º e 5º temporadas originais para o Brasil (Globo Play/GNT/Moonshot Pictures). Também foi autora da série Rua Augusta (TNT/ O2 Filmes) e da novela Maria Magdaleña (Sony International/Dopamine). Com 9 novelas na bagagem, entre elas Floribella (Band), Terra Prometida (Rede Record), e a vencedora do Emmy Malhação – Viva a diferença (rede Globo). Apaixonada por todo tipo de narrativa, Jacqueline tem uma produtora de Podcasts (Hypathya) e em 2020 escreveu, dirigiu e produziu a audiosserie #TdVaiFicar que ficou entre os programas mais ouvidos do ano. Em 2021 publicou seu primeiro livro de poesias “Aquela que não é mãe” pela Buzz Editora. Em cinema escreveu e dirigiu o curta “Solidão”, assinou os longas “Querida Mamãe” e “Predestinado – Arigó e o espírito de Dr. Fritz”. Neste ano de 2023, estreia sua comédia: “TPM – meu amor” (Moonshot Pictures).

Em paralelo, Jacqueline se dedica à psicanálise há alguns anos. Atualmente é membro integrante do Grupo de analistas Escutamiga.

Galeria Distribuidora

A Galeria é uma distribuidora de conteúdos audiovisuais. Com inovação e dinamismo como diretrizes do trabalho, atua também na coprodução dos seus projetos, desde a concepção até o lançamento dos títulos ao lado das maiores produtoras do Brasil. Focada em conteúdos comerciais e com grande apelo junto ao público, a empresa apresenta em seu catálogo filmes como ‘Cinderela Pop’, estrelado por Maísa Silva; ‘Detetive Madeinusa’, comédia com fenômenos do humor liderada pelo humorista Tirullipa e PAPAI É POP, filme inspirado no livro homônimo de Marcos Piangers, estrelado por Lázaro Ramos ao lado de Paolla Oliveira. Os próximos lançamentos da Galeria Distribuidora são: VOVÓ NINJA, filme para toda a família com direção de Bruno Barreto e protagonizado por Gloria Pires; FAZENDO MEU FILME, estrelado por Bela Fernandes; MENINAS NÃO CHORAM, com Letícia Braga e Duda Matte; PARTIU AMÉRICA protagonizado por Matheus Ceará e DOCE FAMÍLIA, com Mariana Xavier e Viih Tube. A Galeria Distribuidora é responsável também por um case inédito no mercado cinematográfico local: coproduzir e distribuir A MENINA QUE MATOU OS PAIS e O MENINO QUE MATOU MEUS PAIS, dois longas com pontos de vista diferentes sobre o caso von Richthofen, um dos crimes que mais chocou o Brasil.

Moonshot Pictures

A Moonshot Pictures, fundada em 2001 pelo produtor Roberto d’Avila, atua na criação, desenvolvimento e produção de conteúdo audiovisual para cinema e TV, tornando-se referência por séries de ficção como “Sessão de Terapia” (Globoplay e GNT), “No Mundo da Luna” (HBO), “Spectros” (Netflix) e “9mm: São Paulo” (Fox), programas de não-ficção como “Aeroporto – Área Restrita” (Discovery), “Que Seja Doce”, “The Taste Brasil” e “Cozinheiros em Ação” (GNT), “‘Brazil’s Next Top Model” (Sony), além de filmes como “Última Parada 174”, “Eliana e o Segredo dos Golfinhos”, “Magal e os Formigas”, “Querida Mamãe” e coproduções internacionais como “Rosario Tijeras” e “O Mistério da Estrada de Sintra”. Em 2022, lançou o filme “Predestinado – Arigó e o Espírito do Dr. Fritz” (Imagem e Paramount) e a série No Mundo da Luna (HBOMax), além de novas temporadas de suas séries na TV paga.

