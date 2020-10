Estratégias no Blackjack

O blackjack é um dos jogos mais querido no mundo das apostas, isso devido ao seu modo entretenido de jogar. A estratégia básica do Blackjack consiste em uma série de regras que ajudam na decisão correta em que o jogador deverá tomar, tendo em conta a carta do croupier e a mão do jogador, obtendo o maior benefício a longo prazo.

Para entender a estratégia básica do BlackJack, classificamos a carta do crupiê das seguintes maneiras, dependendo do valor:

Carta fraca: Carta com o valor de 2 a 6, especialmente quando é 5 ou 6. Onde as possibilidades de que o crupiê ultrapasse quando sua carta descoberta tem um valor de 2 a 6 é de mais de um 35% chegando a ser mais de um 40% para os valores 5 ou 6

Carta forte: Carta com o valor de 7 a às, nesse caso o crupiê conta com mais de um 35% para conseguir uma mão praticamente ganhadora (mão com valor de 17 a 20).

Quando deverá se manter (stand), pedir cartas (hit), dobrar ou dividir (split) a aposta?

Dependendo das cartas do jogador, é necessário considerar se uma das suas cartas é um ás e se essa poderá ter o valor de 11 sem ultrapassar a pontuação de 21. Sabendo disso é recomendável:

Manter a mão inicial quando a soma do total é 17 pontos ou mais, considerando que o jogador não possui nenhum às, já que existe uma grande probabilidade de passar dos 21 ao pedir uma nova carta;

Pedir carta se a sua mão inicial soma o total de 8 pontos ou menos;

Se a carta descoberta do croupier é um 7 ou mais, deve-se pedir carta no caso em que as cartas iniciais do jogador somem um total de 12 a 16 pontos;

Se manter com um 19 ou 20, pois é um valor bastante próximo 21;

Se manter com um 18 se a carta descoberta do croupier é um 2, 7 ou 8;

Pedir carta com um 18 se o croupier tem um 9, 10 ou ás

Nao dívida jamais dois 10, visto que essa é uma mão consideravelmente forte para dividir. Sendo a melhor opção nesse caso, se manter e jogar como está, sem pedir uma nova carta;

Dívida caso tenha dois às ou dois 8, pois juntos a probabilidade de alcançar 21 é menor e separando terá uma chance a mais de ganhar.

Considerações importantes na hora de jogar: