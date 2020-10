Belmond Copacabana Palace homenageia os brasileiros ao hastear as bandeiras dos 26 estados e Distrito Federal em sua fachada

Pela primeira vez na história de seus 97 anos, o Belmond Copacabana Palace hasteou as bandeiras dos 26 estados do Brasil e do Distrito Federal nos 27 mastros dispostos em sua fachada como forma de homenagear os brasileiros.

A cerimônia de hasteamento, idealizada e conduzida pela diretora-geral do hotel, Andréa Natal, ocorreu no último sábado, dia 10 de outubro, e contou com a presença de hóspedes representantes de pelo menos nove estados do país, entre eles: Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

“Desde a retomada das nossas atividades, os hóspedes brasileiros respondem por 100% das reservas. Como forma de homenageá-los, decidimos hastear as bandeiras das 26 unidades federativas e da capital do Brasil. Para isso, convidamos alguns hóspedes de diferentes estados que estão hospedados conosco para participarem desse momento tão significativo”, afirmou a diretora-geral do hotel, Andréa Natal.