Dólar do futuro: o que é e como investir?

Flexível, o ativo se encontra dentro do mercado do futuro e pode se adequar a diferentes estratégias de investimento

O bom investidor é aquele que sabe como diversificar a sua carteira de investimentos. Tesouro Direto, CDB, LCI e LCA são alguns dos mais seguros e comuns, enquanto NFTs e criptomoedas se encontram na lista dos ativos mais populares em ascensão. O dólar do futuro também se encontra nessa lista, vem crescendo cada vez mais, e as operações que o envolvem podem ser muito lucrativas para os investidores experientes ou bem instruídos.

O que é?

O dólar do futuro faz parte de um conjunto de ativos que são negociados no chamado mercado futuro. O investimento nesses ativos consiste na elaboração de um contrato com a corretora, onde o valor da compra é preestabelecido e pago no vencimento.

Basicamente, a operação consiste em negociar o valor a pagar por um montante em dólar em determinada data. Se no momento do vencimento o dólar estiver mais valorizado, o comprador se beneficia; se o dólar tiver desvalorizado, é a corretora quem fica com os benefícios da negociação.

Como funciona?

A compra de contratos de dólar do futuro pode ser feita em duas modalidades. O contrato cheio só pode ser negociado no pacote mínimo de 5 contratos. Cada contrato cheio (DOL) tem o valor mínimo de US$ 50 mil, contabilizando um total de US$ 250 mil.

O minicontrato (WDO), por sua vez, equivale a 20% do contrato cheio, representando um valor total de US$ 10 mil. Diferentemente do contrato cheio, o minicontrato não é negociado em lotes, portanto não possui um número mínimo para a aquisição.

O investimento pode ser feito sem a necessidade do valor total em conta. Para a compra, o uso de alavancagem pode ser empregado, e a margem de garantia mínima exigida pelas corretoras, de acordo com regularização da B3, é de R$ 100 para minicontratos e de R$ 150 para contratos cheios. A margem varia de corretora para corretora, dependendo do ativo, do valor exigido e do prazo de operação.

O contrato pode ser livremente negociado e utilizado em estratégias que vão da especulação até o hedge.

O que é preciso saber para investir?

O investidor que deseja incluir o dólar do futuro na sua carteira deve ter em mente que o resultado final depende da cotação do dólar e, portanto, é influenciado por todos os fatores que configuram o comportamento da moeda.

Por esse motivo, é necessário um certo grau de experiência ou instrução e preparo apropriado. O dólar pode ser um investimento altamente rentável sob a supervisão de investidor hábil e capaz de entender as razões por trás da sua valorização ou desvalorização.

O ideal é ter uma projeção prévia, que possa oferecer uma noção do quão lucrativo o investimento será na sua data de vencimento. É aconselhável o estudo minucioso do funcionamento da bolsa e a escolha correta do tipo de estratégia a ser usada.

Dito isso, muitos players grandes já investem no dólar do futuro no modelo mais seguro da estratégia hedge, enquanto outros investidores preferem o papel de day-trader ou se voltam para a especulação nos momentos de maior volatilidade da moeda.

O dólar do futuro é, acima de tudo, flexível, e pode ser um ativo valioso na carteira do investidor inteligente.