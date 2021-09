CNN NOSSO MUNDO trata do novo perfil do consumidor no pós-pandemia com André Carvalhal

Qual a última compra que você fez? Quando você compra algo, se preocupa com o impacto que a produção daquilo pode causar no planeta? São questões como estas que norteiam o próximo episódio do CNN Nosso Mundo.

CNN Nosso Mundo

O CNN Nosso Mundo que vai ao ar na próxima sexta-feira (03/09), às 22h30min, recebe o escritor, consultor e especialista em design para sustentabilidade André Carvalhal para falar do tema “O Novo Perfil do Consumidor no Pós-Pandemia”.

“O Novo Perfil do Consumidor no Pós-Pandemia”

Ele é autor de quatro livros, sendo o “Viva o fim: Almanaque de um novo mundo” finalista do prêmio Jabuti 2019 na categoria Economia Criativa. Após atuar no mercado da moda por anos, foi diretor de marketing da Farm, passou a se dedicar à escrita e atua como consultor de marca, propósito e sustentabilidade.

André Carvalhal

“Consumo consciente é processo de corresponsabilidade. Sustentabilidade deve ser pauta de políticas públicas”, afirma o André Carvalhal.

