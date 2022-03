Embraer é destaque no Prêmio Nacional de Inovação

A Embraer foi um dos destaques da edição 2021/2022 do Prêmio Nacional de Inovação, uma iniciativa da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Na premiação promovida para incentivar e reconhecer os esforços de instituições que atuam no ecossistema de inovação brasileiro, a Embraer venceu na categoria “Desenvolvimento de Produto”, modalidade “Grandes Empresas”. O anúncio ocorreu durante cerimônia realizada ontem, dia 8, em São Paulo.

“A jornada de evolução e inovação da Embraer é realizada todos os dias por meio do comprometimento de nossas pessoas, atuação em rede e muita colaboração no ecossistema que envolve parceiros como a FINEP, BNDES, FAPESP e diversas universidades e instituições de pesquisa, bem como fornecedores e clientes”, disse Daniel Moczydlower, head de Inovação, Transformação Digital e Desenvolvimento de Novos Negócios da Embraer. “Desta forma, o reconhecimento do Prêmio Nacional de Inovação brinda os esforços de todos que buscam contribuir com os avanços tecnológicos da indústria aeroespacial e do Brasil.”

A metodologia da premiação segue um padrão internacional e as instituições inscritas passam por etapas de avaliação, validação e bancas de juízes até a seleção das finalistas e vencedoras. O evento é parte do Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria que acontece nos dias 9 e 10 de março.

Prêmio Nacional de Inovação

Em sua 9° edição, o congresso reúne tomadores de decisão de empresas de todos os portes, representantes do governo, da academia e de instituições de ciência e tecnologia para pensar e debater a inovação como principal estratégia de crescimento e competitividade. Mais informações: https://www.premiodeinovacao.com.br/

Embraer