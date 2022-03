Design Gráfico: curso que habilita atuação profissional na criação de projetos e sistemas de comunicação visual

A definição sobre qual profissão seguir é uma decisão muito importante a ser tomada. Além disso, pessoas de todo o país buscam informações e conteúdos sobre educação e possíveis áreas para trilhar sua jornada profissional. Pensando nisso, a Quero Bolsa, em parceria com o Jornal Joseense News, veicula informações sobre cursos e profissões que você poderá iniciar.

Na edição de hoje, a Quero Bolsa apresenta algumas características sobre o curso de Design Gráfico, cujos profissionais possuem preocupações e conhecimentos sobre a forma, as características funcionais, a estrutura e a estética de um produto. Além disso, os tipos de formação para o curso são: tecnólogo, pós-graduação e técnico.

O curso

O curso de Design Gráfico pertence à área de conhecimento das Ciências Sociais aplicadas e possui duração, em média, de dois anos (quatro semestres) aos estudantes. De acordo com a página do curso, a formação acadêmica poderá ser feita com um curso de bacharelado ou tecnológico. O bacharelado é mais completo na questão conceitual e metodológica, enquanto o tecnológico é direcionado para situações presentes no mercado de trabalho.

Por falar em mercado de trabalho, as possibilidades de atuação deste profissional são amplas. O/A designer gráfico está apto(a) a trabalhar em agências de publicidade, editoras, empresas de comunicação, escritórios e estúdios de design, emissoras de TV, gráficas, produtoras e empresas cinematográficas. Além disso, este profissional também poderá exercer sua profissão como autônomo ou em atuação na carreira acadêmica.

Criação e Inovação no Design, Design Thinking e Ergonomia são alguns dos tópicos que podem figurar durante a formação acadêmica do estudante. Para mais informações sobre disciplinas deste curso, confira a grade curricular de Design Gráfico, também disponibilizada na Quero Bolsa.

Sobre mais cursos

Desta forma, este profissional possui conhecimento para trabalhar com peças de comunicação visual. Caso você queira visualizar outras áreas de conhecimento, não deixe de conferir a lista de cursos no site da Quero Bolsa.