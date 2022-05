Cielo abre inscrições para o Programa de Mentoria para Startups 2022

A iniciativa chega a sua quinta edição. Será dedicada a dez startups de impacto e contará com a participação da alta liderança da companhia

A Cielo, empresa líder em soluções de pagamentos eletrônicos no Brasil, abre nesta terça-feira (10) as inscrições para o Programa de Mentoria 2022. Será realizado em formato híbrido e atenderá a dez startups. Será conduzido pelo Garagem Cielo, hub de inovação da companhia e pelo time de Sustentabilidade. As inscrições ficarão abertas até o dia 5 de junho.

De acordo com Ana Fusco, Head do Garagem, o programa apoia o desenvolvimento do ecossistema de inovação por meio da conexão entre a alta gestão da Cielo e as startups. “Pela primeira vez as vagas serão integralmente dedicadas a startups de impacto. Há entusiasmo com esta edição porque aponta para um universo muito importante que nos permite expandir fronteiras de negócios”, afirma.

Segundo Daniel Poli, Head de Sustentabilidade da Cielo, o programa visa a gerar valor ao negócio ao mesmo tempo em que se preocupa em gerar impacto social positivo. “Queremos impulsionar estas startups com negócios de impacto. Fomentar esse ecossistema permitirá arranjar soluções de negócio para problemas socioambientais proeminentes em nosso setor e sobretudo no comércio brasileiro”, diz.

A exemplo do que ocorreu em edições anteriores, o programa contará com a liderança da vice-presidência e da superintendência da Cielo. As pessoas responsáveis pela mentoria também receberão o suporte da gerência da empresa, que emprestará seus conhecimentos especializados para tornar a experiência ainda mais completa para as startups participantes.

Desde 2018, o programa já realizou mais de 450 horas de mentoria com 60 startups de 14 áreas diferentes.

Programa de Mentoria 2022

As inscrições para o Programa de Mentoria 2022 devem ser realizadas por meio do link: https://innovationlatam.com/ch/cielo

A Cielo fará a seleção de startups de impacto que já estejam em operação e que possuam clientes.

O que são negócios de impacto

Segundo a ICE, Inovação em Cidadania Empresarial, são empreendimentos que têm a intenção clara de endereçar um problema socioambiental por meio de sua atividade principal (seja seu produto/serviço e/ou sua forma de operação). Atuam de acordo com a lógica de mercado, com um modelo de negócio que busca retornos financeiros, e se comprometem a medir o impacto que geram.

Mentoria de resultados

O CEO da Yunki, startup mentorada em 2021, afirma que a conexão com a Cielo permitiu avanços que tiveram como principais favorecidos empreendedores brasileiros. “Foi o match perfeito porque tanto a Yunki quanto a Cielo têm interesse genuíno nesse segmento, sobretudo com instrumentos de marketing. Além disso, a Yunki teve a oportunidade de entender na prática a diferença ao lidar com grandes corporações e pequenas empresas”, diz.

Cielo

Somos mais que uma máquina, somos uma empresa de tecnologia e serviços para o varejo e lideramos o segmento de pagamentos eletrônicos na América Latina. Em 2021, capturamos em nossas plataformas 6,8 bilhões de transações e R$ 713,4 bilhões em volume financeiro. O nosso propósito é de simplificar e impulsionar negócio para todos e assumirmos o compromisso de transformar a vida de milhões de pessoas que empreendem ou que desejam entrar nesse universo. Nós acreditamos que a ponta de pagamento é a porta de entrada para diversos serviços inteligentes e conectados entre si: oferecemos um portfólio de soluções para atender às necessidades dos nossos mais de 1,1 milhão de clientes, desde os empreendedores individuais até os grandes varejistas espalhados por todo o país. Além de uma estrutura que mantém os negócios em movimento, com tecnologia de ponta, logística eficiente e os mais rígidos padrões de segurança, provocamos o mercado a evoluir. Inquietos, somos máquina, internet, celular e o que mais vier. Acreditamos que nenhum negócio nasceu para ficar parado e a nossa vocação é despertar essa mesma inquietude em cada um dos nossos clientes.

