Anatel participa de evento sobre tecnologia 5G na Agência Espacial Brasileira

Os presidentes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Leonardo de Morais (dir.), e da Agência Espacial Brasileira (AEB), Carlos Moura (esq.), participaram do evento “Diálogos AEB – Anatel”, realizado nesta terça-feira (10/6), na sede da AEB, em Brasília (DF).

O principal tema do encontro foi o processo de licitação do 5G e os próximos passos para a implantação da nova geração da tecnologia móvel no Brasil. Além das oportunidades que a nova tecnologia representa para o setor satelital brasileiro, foram debatidas questões relacionadas à importância do setor para as telecomunicações, política industrial e convivência entre sistemas de radiocomunicação por satélite e terrestre.

5G

O encontro contou com a presença de diretores e servidores das duas autarquias.

ANATEL