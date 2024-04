COOP é premiada por ações solidárias 

Com a promessa de marca, Cooperar Transforma, a Coop sempre está engajada com ações sociais que visam levar maior qualidade de vida e bem-estar às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Por conta dessas ações e da sua preocupação com as comunidades onde possui unidades de negócios, a rede de varejo foi premiada por duas importantes instituições.

Selo de Responsabilidade Social da Associação de Bombeiros Civis e Voluntários de São Bernardo

No dia 23 de março, a Coop recebeu o Selo de Responsabilidade Social da Associação de Bombeiros Civis e Voluntários de São Bernardo, que atende mais de 3 mil crianças e adolescentes, com o projeto social Bombeiros Mirins. Recentemente, três unidades da Coop cederam espaço para a arrecadação de alimentos e graças à solidariedade dos cooperados e clientes, foram arrecadados 2 mil quilos para o projeto.

A entrega do certificado aconteceu na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, durante a cerimônia realizada em homenagem ao Dia do Bombeiro Mirim, instituído pelo vereador Eduardo Ginez (Eduardo Tudo Azul).

Na semana seguinte, o Fundo Social de Solidariedade de Mauá contemplou a Coop com o troféu de Empresa Solidária de 2023, em reconhecimento por suas ações solidárias realizadas no município, onde contribui com 450 empregos diretos e mantém duas lojas de supermercado, uma central de panificação e três drogarias.

No ano passado, a Coop viabilizou doações de alimentos para o Banco de Alimentos do município; realizou dois aportes do Programa de Benefícios às Entidades, contemplando um projeto de musicalização do Recanto da Tia Célia e o programa de confeitaria para mulheres em situação de vulnerabilidade, desenvolvido pela instituição Estrela Azul.

A Coop também se tornou patrocinadora do Projeto Futuro Paralímpico 2023, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado de São Paulo. Idealizado e realizado pelo Instituto Brasileiro de Inclusão Sociocultural (IBISC), o projeto contempla as modalidades de Atletismo, Basquete em Cadeira de Rodas e Vôlei Sentado, voltadas aos portadores de deficiências físicas de Mauá, com a finalidade de proporcionar uma atividade saudável aos jovens e desenvolver futuros talentos que possam representar o país em grandes competições ou até nos Jogos Paralímpicos.

Para o diretor de Operações Supermercado e Supply Chain, Marco Aurélio Prometti, presente nas duas solenidades de premiação, a responsabilidade social está no DNA da Coop e, no atual mundo corporativo, praticar a essência do ESG não é mais um diferencial e, sim, uma obrigação de toda empresa.

