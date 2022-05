Eve Holding, Inc. anuncia a conclusão da combinação de negócios entre a Zanite Acquisition Corp. e a EVE UAM, LLC

Eve Holding, Inc. será negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “EVEX”

Eve Holding, Inc. (a “Companhia”), anteriormente conhecida como Zanite Acquisition Corp. (Nasdaq: ZNTE, ZNTEU, ZNTEW) (“Zanite”), anunciou hoje que concluiu a combinação de negócios anunciada anteriormente (a “transação”) com a Eve UAM, LLC (“Eve”), líder no desenvolvimento de soluções de Mobilidade Aérea Urbana (“UAM”) de última geração e uma subsidiária da Embraer S.A. (“Embraer”). A transação foi aprovada pelos acionistas da Zanite em 6 de maio de 2022.

Com a transação agora concluída, a Zanite mudou seu nome para “Eve Holding, Inc.” Em conexão com o fechamento da transação, os títulos da Zanite serão voluntariamente retirados do mercado de capitais Nasdaq após o fechamento do mercado em 9 de maio de 2022, e as ações ordinárias e warrants públicos da empresa devem começar a ser negociados na Bolsa de Valores de Nova York em 10 de maio de 2022 sob os símbolos “EVEX e “EVEXW”, respectivamente.

“A conclusão bem-sucedida desta transação é um marco importante, fornecendo capital e suporte estratégico para atuarmos de forma relevante na aceleração do ecossistema global de UAM. Além disso, essa transação fornece à Eve capital de crescimento e bom posicionamento para executar seus planos de desenvolvimento, auxiliada por uma parceria estratégica contínua com a Embraer. Pretendemos fortalecer ainda mais nossa posição como líder global em UAM, oferecendo um novo modo de transporte urbano eficaz e sustentável”, explica o co-CEO da Eve, Andre Stein.

O co-CEO da Eve, Jerry DeMuro, acrescenta que “o fechamento desta transação nos coloca no caminho para continuar desenvolvendo e comercializar nossas soluções de UAM. Acredito que nossa equipe altamente qualificada, conselho de administração de primeira classe e extensas parcerias globais estratégicas fornecem um posicionamento superior para a Eve. Com isso, conseguiremos executar as principais iniciativas de desenvolvimento nos próximos anos, e ofereceremos uma forte geração de valor para nossos stakeholders.”

Um PIPE aumentado de US$ 357 milhões ao preço de US$ 10,00 por ação também foi fechado em 6 de maio de 2022, imediatamente antes do fechamento da transação. O PIPE inclui investimentos de US$ 185 milhões da Embraer, US$ 25 milhões do patrocinador da Zanite e US$ 147 milhões de um consórcio entre os principais investidores financeiros e estratégicos, incluindo Acciona, Azorra Aviation, BAE Systems, Bradesco BBI, Falko Regional Aircraft, Republic Airways, Rolls-Royce, SkyWest Inc., Space Florida e Thales USA.

A White & Case LLP atuou como consultora jurídica para a Zanite. Jefferies LLC, BTIG, LLC e Cowen and Company LLC atuaram como consultores financeiros e de mercado de capitais para Zanite. A Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados atuaram como consultores jurídicos para a Embraer e Embraer Aircraft Holding, Inc. A Raymond James & Associates, Inc. atuou como consultor financeiro e consultor de mercado de capitais para a Eve. Por fim, o Banco Santander (Brasil) S.A., o Banco Bradesco BBI S.A. e o Banco Itaú International atuaram como consultores financeiros para a Eve.

Eve

A Eve se dedica a acelerar o ecossistema UAM. Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, respaldada por mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer, e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema UAM, com um projeto eVTOL avançado, uma rede global abrangente de serviços e suporte e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo. Para obter mais informações, visite www.eveairmobility.com.

Zanite

A Zanite foi formada como uma empresa de aquisição de propósito específico para se concentrar no setor de aviação. O patrocinador da Zanite é administrado por Kenneth C. Ricci, diretor da Directional Aviation Capital, e Steven H. Rosen, cofundador e co-diretor executivo da Resilience Capital Partners. Para obter mais informações, visite www.zaniteacquisition.com.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer (NYSE: ERJ) tem negócios em Aviação Comercial e Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, fornecendo Serviços e Suporte aos clientes no pós-venda. Desde que foi fundada em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano. A Embraer é a principal fabricante de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa. Para mais informações, visite www.embraer.com.

Declarações Prospectivas

Certas declarações neste comunicado à imprensa incluem “declarações prospectivas” dentro do significado das disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “estimar”, ” planejar”, “projetar”, “prever”, “pretender”, “irá”, “esperar”, “antecipar”, “acreditar”, “procurar”, “desejar”, “pode”, “pretender”, “antever”, “deveria”, “iria”, “indicar”, “potencial”, “parecer”, “futuro”, “perspectiva” ou outras expressões semelhantes (ou versões negativas de tais palavras ou expressões) que predizem ou indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de assuntos históricos. Essas declarações prospectivas incluem, mas não se limitam, às declarações sobre as expectativas da Empresa em relação ao desempenho futuro e impactos financeiros previstos da combinação de negócios. Essas declarações são baseadas em várias suposições, identificadas ou não neste documento, e nas expectativas atuais da administração da Companhia e não são previsões de desempenho real. Estas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir, e não devem ser consideradas por nenhum investidor, como uma garantia, uma certeza, uma previsão ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e podem diferir das suposições, e tais diferenças podem ser relevantes. Muitos eventos e circunstâncias reais estão além do controle da Companhia.

Essas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, incluindo: (i) mudanças nos negócios, no mercado, nas condições financeiras, políticas e legais nacionais e estrangeiras; (ii) não realização dos benefícios previstos da combinação de negócios; (iii) riscos relacionados à incerteza das informações financeiras projetadas em relação à Companhia; (iv) o resultado de quaisquer processos judiciais que possam ser instaurados contra a Companhia após a conclusão da combinação de negócios; (v) futuras condições econômicas e de mercado globais, regionais ou locais, incluindo o crescimento e desenvolvimento do mercado de mobilidade aérea urbana; (vi) o desenvolvimento, efeitos e aplicação de leis e regulamentos; (vii) a capacidade da Companhia de crescer e gerenciar o crescimento futuro, manter relacionamentos com clientes e fornecedores e reter seus principais funcionários; (viii) a capacidade da Companhia de desenvolver novos produtos e soluções, trazê-los ao mercado em tempo hábil e fazer melhorias em sua plataforma; (ix) a capacidade da Companhia de desenvolver, obter certificação e comercializar com sucesso suas aeronaves, (x) os efeitos da concorrência nos negócios futuros da Companhia; (xi) o resultado de qualquer litígio potencial, procedimentos governamentais e regulatórios, investigações e inquéritos; (xi) o impacto da pandemia global de COVID-19 e (xii) os fatores discutidos no Manual de Participação na Assembleia, ou definitive proxy statement (o “Manual da Assembleia”) protocolado na Securities and Exchange Commission (a “SEC”) em 13 de abril de 2022 sob o título “Fatores de Risco” e outros documentos da Companhia protocolados ou a serem protocolados na SEC. e algum desses riscos se materializar ou nossas suposições se mostrarem incorretas, os resultados reais podem diferir materialmente dos resultados implícitos nessas declarações prospectivas. Pode haver riscos adicionais que a Companhia não conhece atualmente ou que a Companhia atualmente acredita serem imateriais que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Além disso, as declarações prospectivas refletem as expectativas, planos ou previsões da Companhia sobre eventos e visões futuros na data deste comunicado à imprensa. A Companhia antecipa que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que as avaliações da Companhia mudem. No entanto, embora a Companhia possa optar por atualizar essas declarações prospectivas em algum momento no futuro, a Companhia se isenta especificamente de qualquer obrigação de fazê-lo. Essas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representando as avaliações da Companhia em qualquer data posterior à data deste comunicado à imprensa e confiança indevida não deve ser depositada nas declarações prospectivas.

Contatos

investidores@eveairmobility.com

media@eveairmobility.com