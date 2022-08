Circuito EDP tem a primeira corrida de rua em São José dos Campos

A EDP realizará neste ano outras duas provas neste ano em Taubaté e Guarulhos

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Vale do Paraíba e Litoral Norte, realiza neste domingo, dia 21 de agosto, uma corrida de rua em São José dos Campos, no Distrito de Eugênio de Melo.

O evento, durante as comemorações do aniversário de 145 anos do Distrito de Eugênio de Melo, tem o apoio do Instituto EDP e também da Prefeitura de São José dos Campos. A etapa de São José integra o Circuito de Corridas EDP, que terá ainda outras duas provas neste ano, em Taubaté e Guarulhos, cidades de concessão da distribuidora.

A corrida deste domingo do Circuito EDP em São José dos Campos terá 2.300 participantes nos percursos de 5 e 10 quilômetros. A largada está prevista para às 8h00, da Rua Ambrósio Molina, 370, em frente ao Centro Poliesportivo Eugênio de Melo. Receberão troféus os cinco primeiros colocados das categorias masculino e feminino nas duas distâncias e os três primeiros em todas as faixas etárias da prova de 10 km.

A retirada do kit será no sábado, dia 20, das 10h às 17h, na loja Decathlon, no Jardim Satélite. No ato da retirada o atleta deve levar dois quilos de feijão, que serão doados para entidades assistenciais cadastradas no Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos.

Circuito EDP

As outras duas corridas do Circuito EDP vão ocorrer nos meses de setembro e dezembro. No dia 25 de setembro, em Taubaté, com a participação de 3 mil pessoas. Em Guarulhos, a corrida está marcada para o dia 11 de dezembro e terá 5 mil participantes. Para as duas provas as inscrições podem ser feitas no site:

https://minhasinscricoes.com.br/Evento/CircuitoEDP.

EDP no Brasil

Presente há mais de 25 anos no País, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. Com mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, a Companhia tem negócios em Geração, Transmissão, e Soluções em Serviços de Energia voltados ao mercado B2B, como geração solar, mobilidade elétrica e mercado livre de energia. Em Distribuição, atende cerca de 3,6 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo, além de ser a principal acionista da Celesc, em Santa Catarina. Em 2021 foi eleita pelo segundo ano consecutivo a empresa mais inovadora do setor elétrico pelo ranking Valor Inovação, do jornal Valor Econômico, e é referência em ESG, ocupando o primeiro lugar do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, no qual figura há 16 anos.

Imagem de 💙♡🌼♡💙 Julita 💙♡🌼♡💙 por Pixabay