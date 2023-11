Mileto: startup de mobilidade elétrica inaugura nova loja em São José dos Campos

Empresa oferece os planos de assinatura de motos elétricas acessíveis, que saem a partir de R$ 870,00 por mês

A Mileto, startup de mobilidade elétrica fundada em 2022, abre sua segunda loja, desta vez em São José dos Campos – SP, no Vale Sul Shopping. A abertura marca a entrada da empresa no mercado de motos e triciclos elétricos em uma das principais cidades do interior paulista.

A empresa oferece planos de assinatura de motos elétricas acessíveis, que saem a partir de R$ 870,00 por mês (cerca de R$29,00 ao dia). As mensalidades incluem IPVA, licenciamento, emplacamento, rastreamento por geolocalização, manutenção preventiva, assistência 24h em caso de sinistro e seguro para danos a terceiros. Os planos de assinatura também garantem descontos ao cliente na aquisição da moto ao final do contrato, podendo até permitir que o cliente se torne proprietário da moto ao final do período, sem pagamento de nenhum valor adicional.

A primeira loja da Mileto foi aberta em julho deste ano na cidade de Resende – RJ, na mesma região onde está a fábrica da empresa, liderada pelos empreendedores Alexandre de Oliveira, Felipe de Oliveira e Rogério Soler Junior. A startup foi fundada com a missão de democratizar a mobilidade elétrica no Brasil para pessoas, empresas e governos de forma sustentável.

A empresa estima que os planos de assinatura vendidos nos últimos meses impediram a emissão de 8,7 toneladas de CO2 no meio ambiente. O perfil dos clientes é diverso e inclui tanto pessoas quanto empresas que buscam uma solução de mobilidade não só mais limpa e sustentável, mas também mais econômica, já que a economia com abastecimento elétrico pode chegar a 90% comparado ao abastecimento a gasolina de uma motocicleta convencional.

Trata-se de uma solução ideal para profissionais que fazem entregas ou transporte de passageiros de moto, pessoas que usam as motos para seus deslocamentos diários, empresas que têm estrutura própria de entregas, uso em zonas industriais e serviços de vigilância e proteção civil, dentre outros.

Mileto

A Mileto já tem parcerias com empresas como a Vai Fácil, startup de logística carbono neutro, e a Carteiro Amigo, logtech que faz entregas em comunidades como a Rocinha e o Vidigal, no Rio de Janeiro, e que recentemente conquistou um aporte que reuniu investidores do programa Shark Tank e Luiza Trajano, do Magazine Luiza.

Para o futuro, os planos da empresa incluem a abertura de mais lojas pelo Brasil, iniciando pelo Sudeste, incluindo outras cidades estratégicas do interior similares a São José dos Campos, partindo para grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, e a construção de um ecossistema completo para os clientes, que inclui suporte contínuo no pós-venda, manutenção de baixo custo, monitoramento e gestão de frotas.

O nome da empresa é uma homenagem a Tales de Mileto, filósofo e astrônomo da Grécia Antiga que descobriu a eletricidade ao esfregar uma pedra de âmbar em uma pele de carneiro e notar que pequenos fragmentos de palhas e lascas de madeira foram atraídos. O logotipo da Mileto, inclusive, é inspirado no âmbar (em grego, elektron), que deu origem à palavra eletricidade.

Produtos

A Mileto Spike e a Mileto Raiden são motos silenciosas e não poluentes. Ambas possuem potência de 3000W, com autonomia de 120 km, velocidade de até 95 km/h e 150 kg de capacidade de carga. O que as diferencia é o design: a Raiden é uma scooter, enquanto a Spike tem desenho mais esportivo.

Já o Mileto Trix, exibido pela empresa pela primeira vez na nova loja, é um triciclo de carga inovador que traz uma solução sustentável e econômica para entregas urbanas e uso interno em indústrias. Compacto e confortável para o motorista, com portas (diferente dos tuk-tuks convencionais) e ar condicionado, possui duas versões: uma com caçamba aberta e outra com baú para transporte de cargas de 937 litros, que pode também ser refrigerado. O Trix suporta cargas de até 300 kg, com velocidade máxima de 45 km/h e autonomia que pode chegar a 200 km, a depender do modelo de bateria escolhido.