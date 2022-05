Educacional leva à Bett Brasil 2022 soluções tecnológicas que podem transformar o ensino

Suítes Tecnológicas e HUB.Educacional serão apresentados no estande da Microsoft entre 10 e 13 de maio e se destacam por integrar plataformas e conteúdos inovadores tanto para os gestores quanto para os alunos

O Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação participa da Bett Brasil 2022 com soluções tecnológicas que visam transformar o ensino e o cenário da educação em escolas públicas e privadas de todo o país. Durante o maior encontro de educação, tecnologia e inovação da América Latina, que acontece entre 10 e 13 de maio, o Educacional estará no estande da Microsoft apresentando seu portfólio de inovações tecnológicas, em uma área exclusiva com ilhas de experimentação. Os visitantes poderão fazer simulações considerando a realidade das suas instituições.

O foco da participação do Educacional no evento está em duas soluções, que poderão ser vistas na prática: as Suítes Pedagógicas e o HUB.Educacional. Ambas são tecnologias pensadas para transformar as práticas pedagógicas, facilitar o dia a dia e proporcionar maior eficiência operacional. O HUB.Educacional, por exemplo, é uma plataforma de gestão escolar que integra soluções digitais e dados em um só lugar, de forma segura e de acordo com a LGPD. Com ela, a instituição pode incluir e gerenciar todas as aplicações tecnológicas com apenas um login e senha, além de garantir proteção a dados restritos.

Já as Suítes Pedagógicas são um ecossistema flexível de soluções de educação em formato digital, integradas pedagogicamente, que facilita o dia a dia de alunos e professores e ajuda na gestão e redução de custos operacionais na escola. Com elas, é possível ter acesso às melhores soluções, nacionais e internacionais, de Matemática, Língua Portuguesa e STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) a partir de uma plataforma única e de modo totalmente personalizado a partir das necessidades das instituições, tanto públicas quanto privadas.

Bett Brasil 2022

Durante todos os dias da Bett Brasil 2022, o público poderá acompanhar demonstrações do HUB.Educacional e fazer simulações das Suítes Pedagógicas junto com o time de especialistas do Educacional, um grande diferencial para compreender todas as vantagens das aplicações. “Estar no maior evento de educação da América Latina ao lado de um grande player, como a Microsoft, para falar de inovação e tecnologia no ensino, é extremamente importante para dar visibilidade ao assunto. Será uma ótima vitrine e um ponto de encontro com potenciais clientes, e com o mercado de forma geral, para mostrar como as soluções do Educacional podem contribuir para uma revolução na educação brasileira”, explica Martin Oyanguren, vice-presidente do Educacional.

Para mais informações, acesse as landing pages das Suítes Pedagógicas e HUB.Educacional.

Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação

Sobre o Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação – reúne soluções de apoio à aprendizagem em modelo disruptivo de negócio, com soluções como suítes pedagógicas e de hardware voltadas para aprendizagem de Língua Portuguesa, Matemática e STEAM (acrônimo em inglês para Artes, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Área de negócios dedicada à educação da Positivo Tecnologia S.A., conecta pais, alunos, escolas, edtechs, editoras, empresas nacionais e internacionais em ecossistema único. Veja mais no site do Educacional