Estratégias de endomarketing contribuem para engajar e reter colaboradores

Conheça mais sobre a técnica que ajuda a engajar e a integrar os funcionários, além de manter e aprimorar talentos

Você talvez nunca tenha ouvido falar a palavra “endomarketing”, mas com certeza já se deparou com alguma ação que se enquadra nesse tipo de estratégia marketeira. Também chamado de “marketing interno”, o endomarketing se trata de uma estratégia com o objetivo de moldar uma boa comunicação interna entre as empresas, o que faz com que elas consigam ser chamativas para bons funcionários, o que, consequentemente, ajuda na manutenção interpessoal de todas as equipes.

Essas estratégias dão muito certo e são nítidas quando você vê pessoas que realmente amam a empresa em que trabalham, e utilizam camisetas, bonés e garrafas com o logo do local. Na prática, quando você vê uma pessoa “vestindo a camisa” de uma empresa (literalmente), isso acaba causando uma boa impressão daquela marca sobre você – você pode, inclusive, nunca ter ouvido falar a respeito da marca ou da empresa, mas ela conseguiu captar a sua atenção. Essa é a estratégia do endomarketing.

Como aplicar o endomarketing na sua empresa

Agora, a dúvida é: como implementar as estratégias de endomarketing na sua empresa? O primeiro passo é melhorar 100% os processos de comunicação interna, pois isso faz toda a diferença na qualidade das entregas. Em seguida, divulgue palestras e eventos que motivem todas as equipes ao desenvolvimento profissional e emocional; e, para afiar ainda mais a cultura da empresa, organize estratégias de integração entre todas as equipes, com momentos de descontração como o happy hour.

Além disso, procure sempre oferecer sempre bons benefícios e plano de carreira aos funcionários, além de sempre dar feedbacks para que as carreiras se desenvolvam e se sintam contempladas pela empresa durante todo o processo de evolução.

Mas se trata de RH ou marketing?

Com a descrição acima, a dúvida “RH ou marketing?” pode acabar surgindo; afinal, lidar com os funcionários e fazê-los se integrarem e se apaixonarem pelas políticas e pela cultura de uma empresa é papel dos Recursos Humanos, mas a parte de expressar essa paixão para outros como forma de engajamento com a marca é papel do marketing. E é por isso que as estratégias de endomarketing são híbridas, ou seja, fundem as áreas de RH e marketing.

Um RH deve ser muito bem estruturado, levando a sério as necessidades de seus funcionários e as transformando em melhoria para evoluir o ambiente de trabalho, aliado a uma equipe de marketing que tenha estratégias alinhadas com o RH e com o feedback dos funcionários nesse sentido.

O oferecimento de uma caneca personalizada, bem como camisetas personalizadas, com logos das equipes e nome da empresa, também são uma ótima estratégia de endomarketing, para que os funcionários efetivamente carreguem o nome da empresa consigo.

Imagem de Ronald Carreño por Pixabay