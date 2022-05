Como se inscrever em um site de relacionamentos

Criar um perfil atraente e com boas indicações é fundamental para quem deseja criar um bom perfil em um site de relacionamentos. Neste artigo vamos ver como se inscrever em um site de relacionamento usando técnicas para melhorar o seu perfil. Muitas pessoas erram ao iniciar o cadastro em um destes portais sem pensar direito no que vai preencher e até mesmo sem saber ao certo qual a sua finalidade. Muitos homens, por exemplo, erram ao pensar que estão se cadastro para um site de “acompanhantes”, já as mulheres, normalmente, cometem o erro de não filtrarem muito bem suas conexões e selecionar bem o seu propósito no site.

Antes de você se inscrever em um site de relacionamento, a melhor coisa a se fazer é pensar um pouco sobre seus objetivos e o que você deseja com o seu perfil. Alguns sites, como o Datinghelp, oferecem ajuda com dicas e orientações para quem ainda não tem experiência neste tipo de portal. Basicamente, o grande erro que as pessoas cometem é que elas não param para pensar sobre isso. Simplesmente, decidem, um dia se cadastrar e já procuram um site, ou aplicativo, e começam a preencher a ficha de inscrição. Antes de iniciar este processo, é fundamental um pouco de pesquisa e de uma autoanálise para que você se pergunte sobre suas tendências.

Em primeiro lugar, você deve pensar em suas fotos. Muitas pessoas começam a criar o perfil e depois pensam na foto, quando o cadastro pede. Aí, ficam procurando fotos de arquivo e não encontram a foto ideal. Por isso, antes de se inscrever em um site de relacionamento, é uma boa ideia você já fazer algumas fotos com esta finalidade. Não use fotos antigas, isso pode gerar críticas ao seu perfil. Faça fotos atuais, do seu rosto, como selfies. Também seria interessante algumas fotos externas. Fotos suas em um restaurante, ou fazendo algo que você gosta. Isso vai deixar claro, para o visitante, o que você gosta de fazer. Se você tem cachorro ou gato, por exemplo, poste uma foto sua com eles. Se você gosta de correr poste uma foto disso.

Um grande erro que as pessoas cometem, como mencionado anteriormente, é postar fotos antigas. Quando uma pessoa se depara com outra diferente “das fotos” fica decepcionada. A partir daí, o encontro passa a ser mais monótono e menos empolgante e a tendência é que as coisas só piorem. Portanto, fotos atuais são fundamentais para que seu perfil receba boas avaliações. Além disso, ao se inscrever em um site de relacionamentos, fotos atuais vão te dar mais credibilidade nos encontros que você agendar.

Ao preencher suas preferências, deixe claro os aspectos positivos e que você é sempre otimista com relação a alguns temas. Não diga apenas que você gosta de ver seriados, por exemplo, diga que você tem interesse em seriados sobre investigação, dê algum exemplo, tente explicar porque você gosta deste gênero e escreva que você gosta de conversar com as pessoas sobre os personagens e enredo deste seriado. Assim, fica mais fácil você encontrar alguém que tenha esta mesma preferência.

Se você está pensando como se inscrever em um site de relacionamento, lembre-se de pensar um pouco sobre os seus objetivos, faça algumas fotos previamente, para poder preencher o seu perfil e tenha paciência para preencher os formulários, pois são essas informações que vão fazer que pessoas com afinidades similares entrem em contato com você.

Imagem de Ivonne Nöhren por Pixabay