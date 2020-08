COOP LANÇA CAMPANHA DO DIA DOS PAIS COM FOCO NAS REDES SOCIAIS

Apesar do distanciamento social, a ligação entre pais e filhos nunca esteve tão forte neste momento. E foi com essa premissa de compartilhar amor e cuidado, que a Coop – Cooperativa de Consumo estruturou a Campanha do Dia dos Pais, em vigência em toda a rede até o próximo dia 9 de agosto (domingo).

“Desde criança, aprendemos que conexão está totalmente ligada à família. Nossos pais são o maior símbolo de que o amor extrapola a razão e a Coop, por sua vez, carrega valores semelhantes”, explica Tamires Lima, social media.

E para propagar todas essas emoções, a campanha será direcionada às redes sociais da Coop por meio do #compartilhe conexões – com publicações de vídeos envolvendo pais e filhos, reproduzindo fotos antigas; #compartilhenostalgia – remake com uma foto atual e seu pai; #compartilhereceitas por meio de videochamadas e #compartilhecarinho – publicações com pais influenciadores cozinhando com os filhos, de forma leve e descontraída.

A campanha também envolverá algumas categorias no PDV do supermercado e drogarias, com apoio de tabloide e negociação diferenciada de valores para alguns produtos, como linhas de cuidado, higiene, beleza, eletro e bebidas, inclusive com uma ação diferenciada no segmento de cervejas especiais. Por meio de uma live, na quinta-feira (dia 06/08) às 20 horas, #CompartilheOMalte e com apoio dos creators, serão gerados conteúdos sobre cerveja, através de um papo descontraído no perfil da Coop.

Coop – Cooperativa de Consumo

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.