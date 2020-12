Troca de comando no Banco Mercedes-Benz a partir de 2021

Christian Schüler, atual presidente e CEO do Banco, assumirá a operação da Athlon, empresa de mobilidade do Grupo Daimler, como CEO global

Sucessor será anunciado em breve

Sob administração do executivo alemão, o Banco atingiu melhor desempenho de sua história

Há quase quatro anos à frente das operações do Banco Mercedes-Benz no Brasil como presidente e CEO, Christian Schüler assumirá a partir de 2021 a operação global da Athlon, uma das maiores empresas de mobilidade do grupo Daimler, com sede na Holanda. Fundada em 1916, a Athlon desenvolve soluções de gerenciamento da frota de mais de 400 mil veículos e serviços de Mobility as a Service (MaaS), com atuação em toda a Europa.

Durante a gestão de Schüler, o Banco Mercedes-Benz atingiu marcos importantes, com destaque para o melhor desempenho anual de sua história, registrado em 2019. Com o desafio de superar seu próprio recorde de R$ 4,791 bilhões em novos negócios feitos em 2014, a instituição alcançou R$ 5,586 bilhões no ano passado. Também em 2019 foi alcançado o maior volume em carteira, com R$ 12,594 bilhões. Em 2020, apesar da pandemia do COVID-19 ter impactado todos os setores da economia, a expectativa do Banco Mercedes-Benz é superar o recorde de Carteira em relação ao ano anterior.

Desempenho significativo também foi alcançado pela Mercedes-Benz Corretora de Seguros em 2019, com um recorde em volume de prêmios, figurando entre as quatro maiores operações de seguros da Daimler no mundo.

“Os excelentes resultados que conquistamos nesse período são reflexo de uma estratégia sólida de crescimento, em parceria com a fábrica e a Rede de Concessionários, aliada aos esforços de toda nossa equipe em desenvolver e oferecer as melhores soluções financeiras e de seguros para nossos clientes, prezando sempre pela excelência e inovação”, afirma Christian Schüler.

Digitalização com foco no cliente e no concessionário

O Banco registrou também avanços significativos na digitalização dos processos e serviços, com a implementação de ferramentas cada vez mais ágeis e convenientes, alinhadas às necessidades dos clientes e concessionários, para tornar a comunicação e contratação de produtos e serviços ainda mais rápida e eficiente. O investimento em soluções digitais mostrou-se ainda mais relevante durante a pandemia, período em que a quase totalidade dos colaboradores passou a trabalhar de forma remota sem prejuízo dos padrões de qualidade e agilidade de atendimento aos clientes e concessionários.

Nos últimos anos, o Banco também tem reforçado as ações de parceria com a Rede, e o resultado se reflete no alto índice de satisfação dos concessionários com a instituição. Para o executivo, recordes históricos de desempenho e excelência no atendimento só foram alcançados graças à dedicação e foco da equipe. “Bater recordes em nossos indicadores financeiros e alcançar altos níveis de satisfação entre nossos clientes e concessionários é fruto de um time alinhado, comprometido e motivado, que posicionou a instituição entre os 10 melhores bancos para se trabalhar no Brasil em 2020, de acordo com o Great Place to Work®, e único banco de montadora a figurar entre os 10 melhores. Essa é a chave do sucesso. Tenho muito orgulho do nosso time, sem o qual nada disso teria sido possível”, comenta.

Durante a gestão de Schüler, o portfólio do Banco Mercedes-Benz foi ampliado para alcançar novos perfis de clientes, incluindo o lançamento de dois produtos financeiros inéditos no mercado: o CDC Flexibility para veículos comerciais e o CDC Decrescente, com o objetivo de estender cada vez mais a oferta de produtos sob medida, que atendam às necessidades de cada cliente – do proprietário de um automóvel ou Sprinter Mercedes-Benz aos grandes clientes frotistas de caminhões e ônibus.

“Deixo o Banco com a grata sensação de missão cumprida. Foram anos de muito aprendizado, inovação, parceria e um forte espírito de trabalho em equipe e comprometimento com o futuro. Agora, sigo para um novo desafio no grupo Daimler com a certeza de que meu sucessor no comando do Banco Mercedes-Benz encontrará um time motivado e preparado para os novos desafios”, conclui Schüler.

O sucessor de Christian Schüler será anunciado em breve.

Banco Mercedes-Benz

O Banco Mercedes-Benz, desde 1996 no Brasil, atua no segmento de veículos comerciais (caminhões, ônibus e linha Sprinter) e de automóveis de passeio da marca Mercedes-Benz e é líder em financiamento em todos os segmentos de atuação. O Banco Mercedes-Benz também oferece produtos de seguro integrado e prestamista para os planos de financiamentos de seus clientes, além de financiar os estoques de seus concessionários.

A instituição está presente no país por meio de suas regionais em São Paulo (SP), Recife (PE) e Porto Alegre (RS). A sede fica na cidade de São Paulo, no Centro Empresarial do Aço. No total, emprega 270 colaboradores e atende a mais de 220 concessionários da marca.

