Estudantes de São José dos Campos conquistam 1º lugar em competição internacional de matemática

Um grupo de estudantes do Colégio Anglo de São José dos Campos conquistou o primeiro lugar na “Purple Comet! Math Meet!”, uma competição de matemática gratuita, anual, internacional, on-line, por equipes, desenvolvida para alunos do ensino fundamental e médio e realizada todos os anos desde 2003.

Os alunos Danilo Abbadi, Gabriel Simi, Letícia Guedes, Lucas Borges, Matheus da Silva Ferreira e Melissa Marenghi, do segundo e do terceiro ano do Colégio Anglo São José dos Campos, formaram o time Tropa LB e conquistaram o primeiro lugar da categoria ensino médio para escolas de até 1.200 alunos. Eles competiram com outros 700 grupos.

“Quando recebemos o resultado, foi uma explosão de sentimentos, uma surpresa realmente emocionante. Foi incrível vibrar com o resultado ao lado dos nossos amigos, professores e coordenação”, conta Gabriel Simi.

Segundo o estudante Lucas Borges, a preparação foi basicamente composta por estudos de livros recomendados pelos professores, resolução de diversos exercícios de provas passadas e participação em diversas outras olimpíadas.

“Não tem como não destacar as aulas preparatórias que acontecem todas as semanas na escola, nas quais adquirimos um conhecimento crucial para obter essa conquista. Receber o resultado foi uma sensação única, uma surpresa extremamente feliz, eram muitas emoções. Agradeço aos professores, amigos e coordenadores por nos guiarem para essa conquista”, disse Lucas.

Em 2022, a competição terminou com um recorde de 3.998 equipes inscritas de 62 países. Elas ser organizaram em grupos de até seis alunos e competiram enviando soluções para uma lista de problemas matemáticos que tinham níveis de dificuldade de fácil a extremamente desafiador.

