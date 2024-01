E.C. Pinheiros lança relógio com contagem regressiva até as Olimpíadas de Paris 2024

Evento contou com autoridades, atletas e imprensa no Auditório do CCR

Ser o maior clube olímpico em ano olímpico é assim. Depois do enorme sucesso de apresentar duas das duas maiores duplas do vôlei de areia do País – Bárbara Seixas e Carol Solberg – na tarde desta sexta-feira (26), foi a vez do Pinheiros dar o pontapé na contagem regressiva para Paris. Foi lançado o relógio que irá contar desde o dia 26 de janeiro até o início das Olimpíadas, exatamente há seis meses do início dos Jogos Olímpicos, no dia 26 de julho.

Contando com atletas, dirigentes e associados do Pinheiros, o evento projetou vídeos de Paris, a história do Clube, bem como a palavra de alguns atletas que estão viajando em competições. O ponto alto do evento foi a declaração do primeiro campeão olímpico do Pinheiros, o nadador Manoel dos Santos Júnior, medalha de bronze nas Olimpíadas de Roma.

E.C. Pinheiros

“O atleta de alto rendimento, quando vai para uma competição da importância de uma Olimpíada, ele deixa de ser seu dono para ser do País. Por isso treinem muito, treine o máximo que puderem porque é um País que está esperando o melhor de vocês”, disse nosso primeiro medalhista olímpico da história.

Olimpíadas de Paris 2024

O diretor de marketing do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Gustavo Herbetta, que representou o presidente da entidade, Paulo Wanderley Teixeira, também só tinha elogios do evento. “Isso tem uma importância gigante para o esporte brasileiro em ano Olímpico. O Pinheiros está de parabéns pela iniciativa e estamos juntos até Paris”, concluiu.

Ex-jogador de futebol, professor de educação física, vereador e deputado estadual, Felipe Becari Comenale, é o novo secretário de esportes de São Paulo. Veio ao evento do Pinheiros para representar o Prefeito Ricardo Nunes. “A Secretaria de Esportes vai estar junto com o Pinheiros em todos esses movimentos de ajudar os atletas olímpicos.

O esporte é o maior veículo para a inclusão social. E a Secretária só tem a agradecer o tudo que o Pinheios faz para nossa sociedade”. Emocionado. Assim estava o presidente do Esporte Clube Pinheiros, Carlinhos Brazolin. Preferiu falar de improviso aos presentes que lotaram o auditório do CCR no Clube. “´É um momento histórico para o Pinheiros. Quero desejar a maior sorte do mundo a todos já classificados para Paris e aqueles que ainda estão lutando por uma vaga. O Pinheiros é tradição olímpica, desde esse meu ídolo Manoel dos Santos, nosso primeiro medalhista ao Alison dos Santos, nosso último. E queremos mais sempre”, disse Brazolin.

Quem também fez um lindo discurso foi o presidente do Conselho Deliberativo do Pinheiros, Guilherme Domingues de Castro Reis, expondo a importância de cada atleta no Clube na formação de atletas e cidadãos. “Estamos todos na torcida para que esse dia chegue e todos do Clube consigam chegar a Paris”.

O ginasta Arthur Nory, um dos pinheirenses com chances de classificação para as Olimpíadas, falou em nome de todos os atletas. “É um momento único. Um momento que você começou a treinar desde Tóquio para chegar a Paris. Quero ir muito ir, estou iniciando agora em fevereiro quatro etapas da Copa do Mundo para conseguir minha classificação. E é um orgulho muito grande defender as cores do Brasil e do Pinheiros e esperamos que em Paris tenhamos uma mulher pinheirense medalhista”, disse Nory, olhando para a Bia Souza, do judô. “Bia, não é pressão, mas você é capaz de conseguir”.

Relógio relógio com contagem regressiva

O enorme relógio que simboliza à corrida olímpica, vai ficar em pontos estratégicos dentro do Esporte Clube Pinheiros. No ato do descerramento do pano que cobria o relógio, o presidente do Pinheiros, Carlinhos Brazolin fez questão de chamar a senhora Wilma Gonçalves, esposa de João Gonçalves, atleta do Pinheiros, já falecido, mas que disputou cinco Olímpíadas, como nadador e jogador de polo aquático.