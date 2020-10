É BICAMPEÃO! EMS TAUBATÉ FUNVIC FAZ GRANDE JOGO E CONQUISTA SUA SEGUNDA SUPERCOPA MASCULINA DE FORMA CONSECUTIVA

Em jogo muito equilibrado, Taubaté bate o Sada Cruzeiro por 3 sets a 2 e celebra seu segundo título da temporada 2020/2021

Bicampeão! Esse foi o grito entoado no ginásio Guanandizão, em Campo Grande-MS pelos atletas do EMS Taubaté Funvic, que na noite desta sexta-feira, 30/10, conquistaram o título da Supercopa Masculina de Vôlei 2020.

No jogo que reúne os últimos campeões da Superliga e da Copa Brasil, o Taubaté derrotou o rival Sada Cruzeiro (MG) por 3 sets a 2 (parciais de 19×25, 25×21, 30×28, 14×25 e 15×11) e celebrou sua segunda conquista da Supercopa. Foi também o segundo título da equipe na temporada 2020/2021, que já havia levantado o caneco do Super Vôlei na semana passada.

Foto:Célio Messias/Inovafoto/CBV

EMS Taubaté Funvic & Sada Cruzeiro

O JOGO: O técnico Javier Weber colocou em quadra a equipe inicial com Bruno Rezende, Lucão, Maurício Souza, João Rafael, Maurício Borges, Felipe Roque e Thales como líbero. Entraram ao longo da partida o ponteiro Vitor Yudi, o levantador Fabiano, o levantador Rapha e o oposto Gabriel Cândido.

O primeiro set começou equilibrado, com os times forçando o saque. A agressividade no serviço acabou gerando um número de erros elevados de ambos os lados. O Sada conseguiu impor melhor volume defensivo e abriu pequena vantagem. O EMS Taubaté Funvic não conseguiu repetir o bom jogo no sistema defesa/bloqueio, e sofreu com as bolas de ataque do Sada. Os taubateanos equilibraram a partida na segunda metade do set, melhorando a efetividade no saque e aproveitando as bolas de contra-ataque. Na reta final do set o Taubaté foi claramente prejudicado quando uma bola atacada pelo meio de rede foi boa, mas a arbitragem deu bola fora. O ponto empataria o set naquele momento. O Taubaté pediu o vídeo-check, mas por um mal posicionamento da câmera do sistema, não foi possível confirmar a bola boa. O Sada aproveitou para se manter à frente e encaminhar a vitória no set por 25 a 19, em 32 minutos.

O segundo set começou com o Taubaté melhorando sua efetividade no bloqueio e apresentando muito mais volume de jogo na defesa. A virada de bola taubateana também cresceu muito e o Sada Cruzeiro passou a errar mais. Do lado do EMS Taubaté Funvic, o ataque voltou a ter boa efetividade e a equipe se manteve à frente no placar. A defesa continuou fazendo a diferença e as bolas de ponta com o oposto Felipe Roque foram o destaque na reta final do set. O Taubaté fechou em 25 a 21, em 30 minutos, empatando o jogo.

O terceiro set teve um início equilibrado, com as duas equipes errando pouco. O EMS Taubaté Funvic passou a impor pressão no saque forçado, e complicou a recepção do Sada. O set seguiu equilibrado, com as duas equipes se alternando no placar. Nos momentos finais, o Taubaté cometeu mais erros e o Sada chegou a ter um set point. O Taubaté foi buscar a diferença uma ótima passagem do levantador Rapha no saque, e a equipe taubateana conseguiu empatar e virar. Os momentos decisivos do set seguiram ponto a ponto, num jogo tenso e de poucos erros. No final, o EMS Taubaté Funvic conseguiu fechar em 30 a 28, em 41 minutos, virando o jogo para 2 a 1.

O quarto set foi de superioridade do Sada Cruzeiro, que encaixou bem o saque, complicou a recepção taubateana e aproveitou bem as bolas de contra-ataque. O EMS Taubaté Funvic sofreu com a pressão e não conseguiu repetir o bom jogo defensivo dos sets anteriores, e acabou deixando o adversário abrir vantagem no placar. O Sada encaminhou a vitória tranquila no set por 25 a 14, em 25 minutos, empatando a partida.

O tie break começou em uma outra realidade, retornando ao equilíbrio dos sets anteriores. O Taubaté melhorou sua defesa e recepção, e aproveitou muito bem as bolas de ponta. O bloqueio voltou a fazer a diferença para o EMS Taubaté Funvic, principalmente com Maurício Souza, um dos melhores em quadra nesse fundamento. O saque voltou a entrar e o time taubateano conseguiu abrir boa vantagem para encaminhar a vitória. Pressionado, o Sada errou bastante nos momentos decisivos, e o bicampeonato do EMS Taubaté Funvic veio justamente em uma bola atacada para fora. Final de tie break, 15 a 11 para o Taubaté.

Foto:Célio Messias/Inovafoto/CBV

Bicampeão!

Fim de jogo e mais um título para a galeria da equipe do Vale do Paraíba. Foi o 13º troféu conquistado pelo clube, e levantado pelo capitão Rapha.

Ao final da partida, o central Maurício Souza celebrou o bicampeonato da Supercopa e elogiou a união e comprometimento de todo o elenco: “Hoje vimos mais um ótimo jogo entre nós e o Sada, sem dúvidas são duas equipes fenomenais, com atletas de seleção, e sempre será um jogo tenso e equilibrado. As derrotas nas finais do Paulista foram dolorosas para nós, mas serviram para que a gente se unisse ainda mais, e nos fortalecesse para dar mais um passo adiante. Temos muito a crescer ainda, temos que corrigir muita coisa no time, mas hoje estão todos de parabéns pela vitória e pela conquista. Voltamos para casa com a sensação de dever cumprido e muito felizes ´para a sequência da temporada.”, comentou.

PRÓXIMO JOGO: O EMS Taubaté Funvic volta a jogar na próxima terça-feira, 03/11, pela estreia na Superliga Banco do Brasil Masculina 2020/2021. A equipe joga fora de casa contra o Azulim/Gabarito/Uberlândia (MG), às 21h30, em Uberlândia. Este jogo será transmitido ao vivo pelo canal SporTV 2.

SUPERCOPA MASCULINA DE VÔLEI 2020



Jogo Único

EMS Taubaté Funvic 3×2 Sada Cruzeiro (MG)

Data: 30/10/2020 (sexta-feira)

Horário: 21h30

Local: Ginásio Guanandizão (Av. Pres. Ernesto Geisel, Amambai, Campo Grande-MS). Transmissão: SporTV 2

EMS Taubaté Funvic

Elenco 2020/2021:

Ponteiros: Douglas Souza, Maurício Borges, João Rafael e João Franck.

Centrais: Lucão, Maurício Souza, Riad e Bruno Biella.

Levantadores: Rapha, Bruno Rezende e Fabiano.

Opostos: Felipe Roque e Gabriel Cândido.

Líberos: Thales e Vitor Yudi.

Comissão Técnica:

Técnico: Javier Weber

Assistente Técnico: Maurício Thomas

Supervisor/Assistente Técnico: Giuliano Ribas

Preparador Físico: Renato Sérgio Bacchi

Assistente de Preparação Física: Caetano José dos Santos

Fisioterapeuta: Miguel Ambrósio

Fisioterapeuta 2: Maicon Douglas

Analista de Desempenho: Alexandre Leal

Massoterapeuta: Kleeva Albuquerque

Auxiliar de quadra: José Carlos Vieira (Branco)

Nutricionista: Daniela Squarcini

Administrativo: Rafael Oliveira

Fisiologista: Tiago Fukugauti

Gerente: Ricardo Navajas

Naming Rights: EMS

Apoiadores institucionais: Funvic e Prefeitura de Taubaté

Master: EcoTaubaté, Havan e Versen

Patrocinadores Gold: Grupo Milclean, Pacaembú, Ribercred, Assaí, SHA, Hydrostec, Tarumã e Grupo Tubarão

Patrocinadores Prata: Taubaté Shopping, MRV, Sesé, Tarumã, Inter Construtora, Quintas de Santa Cruz e Farmaconde

Apoiadores: Point Vision, Policlin, Gran Continental Hotel, Sorridents, Hajax, Plani e Phytomed.

Fornecedor de Material: RT Sports