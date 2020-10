Microfranquia busca investidores para São José dos Campos e Taubaté

Ainda é possível investir no segmento de Ensino de Idiomas, mesmo com a concorrência? A resposta é sim – se você buscar uma bandeira que ofereça uma nova proposta e resultados efetivos aos alunos, com alta lucratividade ao franqueado. “Estudando o mercado e as possibilidades existentes, entendemos que fluência em inglês e lucro podem caminhar lado a lado”, explicam Fábio Ferreira, Márcio Cafezeiro e Rauel Araruna, jovens franqueadores da IP School – Inglês Particular. Como eles estão conseguindo ensinar as pessoas a falar inglês e os franqueados a ter o retorno do investimento em suas franquias, efetivamente? Fazendo tudo diferente do que o mercado faz.

Inglês particular ‘and burn the books’

O mercado de franquias de ensino de idiomas funciona mais ou menos assim: as franqueadoras são editoras de livros, que vendem ao franqueado à vista, enquanto os franqueados vendem os livros aos alunos a prazo e cobram deles também uma mensalidade pelas aulas. Assim, é lucrativo manter aquele aluno por anos em cursos, para que eles comprem mais e mais livros e paguem mais mensalidades. “Não é à toa que o Brasil é o país com o maior número de escolas de idiomas e o menor número de pessoas fluentes em inglês: apenas 3% da população. Vender livros é, portanto, um grande negócio”, diz Márcio Cafezeiro, franqueador da IP School.

A IP School nasce com uma proposta bem diferente: os alunos têm aulas particulares, que podem ser ministradas pessoalmente ou online. A metodologia é exclusiva e baseada na Programação Neurolinguística*, com método fonético, suporte gradual, mapeamento dos objetivos do aluno, de sua proficiência atual e de seu perfil para o desenvolvimento de um plano de aprendizado. “Temos aulas personalizadas, bem como o conteúdo, de forma que o aluno realmente aprenda. Rompemos barreiras porque respeitamos as dificuldades apresentadas pelo aluno, bem como sua história e seu aprendizado anterior”, explica Cafezeiro, responsável pela área pedagógica da marca.

A IP School – Inglês Particular não trabalha com livros e oferece materiais gratuitos aos alunos. “Todas as atividades de apoio são ofertadas gratuitamente aos alunos e não temos livros. Aliás, nosso método é baseado no conceito ‘burn the books’, no bom sentido, claro, porque acreditamos que os livros tradicionais de ensino de inglês apenas prendem o aluno comercialmente a uma marca”, explica o especialista.

Ensino personalizado

Na IP School – Inglês Particular, os trainers (professores) são livres para ensinar de forma personalizada. Conforme o mapeamento das características dos alunos, eles criam as aulas, de forma a respeitar os gostos pessoais, a vivência, as experiências e a individualidade do aluno. Assim, desenha-se o conteúdo e a abordagem.

Há, por exemplo, um professor que faz bastante sucesso com adolescentes, ao lhes ofertar aulas com videogame, nas quais joga com os alunos, desenvolvendo o conteúdo das aulas enquanto eles se divertem. O mesmo professor já treinou em academia e fez compras com outros alunos, levando a campo conceitos aplicados durante as aulas. “Nada foi forçado por nós. O professor teve as ideias e combinou com os alunos a aplicação delas. Nós damos o suporte e eles interagem, como preferirem. É importante que os alunos sintam o idioma no cotidiano, na realidade, porque é justamente nesses momentos que mais precisarão conversar e os estamos preparando para a vida. É justamente o que desejamos: alunos fluentes em suas necessidades”, diz Cafezeiro.

Na metodologia da IP School – Inglês Particular, também não há problema de o aluno receber orientações em Português. “Sentimos que alguns alunos têm medo de entrar em uma aula, pela primeira vez, e ficarem perdidos, porque o professor fala com eles o tempo todo em inglês e eles nada entendem. Como nosso conteúdo é 100% personalizado, alunos iniciantes podem receber ensinamentos em Português, até estarem prontos para interagir o máximo possível em inglês. A ideia é que se desenvolvam e tenham segurança. Se impusermos menos regras rígidas, certamente eles se soltarão e aprenderão com mais desenvoltura”, acredita o profissional

Diferenciais IP School – Aulas particulares online ou ao vivo, nas modalidades One by One (individuais), Team (grupos de até quatro pessoas, formados pelos próprios alunos, que se conhecem) e In Company (na empresa). – Baseado na Programação Neurolinguística – Método fonético – Suporte gradual – Mapeamento dos objetivos e da proficiência atual do aluno – Mapeamento do perfil do aluno – Desenvolvimento de um plano de aprendizado individualizado – Aulas personalizadas, que incluem o gosto pessoal do aluno – Flexibilidade de dias e horários das aulas – Ausência de turmas – Preparo para simulados, preparatórios e aplicação de Toeic, Toefl, Toefl FBT, ITP, Ielts e Cambridge.

*Programação Neurolinguística é uma metodologia que estuda o aprendizado comportamental, para entender como o cérebro trabalha com as informações e experiências. Assim, pretende, por meio de exercícios, reprogramar a mente para aprimorar todos os âmbitos da vida.

A franquia IP School – Inglês Particular

Com essa proposta inovadora, a IP School – Inglês Particular lança oficialmente sua franquia para interessados em operar em cidades do estado de São Paulo.

Criada em 2015, a marca possui seis escolas físicas, sendo quatro delas na capital paulista (Tatuapé, Santana, Pompeia e Vila Mariana, esta em fase de implantação) e duas na região metropolitana (Guarulhos e Mogi das Cruzes). “São três unidades próprias e três franqueadas. Pretendemos abrir mais oito unidades em 2021 e totalizar 60 franquias em 2025”, contabiliza Rauel Araruna, sócio responsável pela Expansão.

A IP School – Inglês Particular oferece duas formatações de franquia. A microfranquia da marca requer investimento a partir de R$ 33 mil e oferece a oportunidade de o franqueado trabalhar com a franquia online, sem necessidade de instalações físicas. “Ele recebe o direito de explorar determinada região, com todo treinamento e suporte da franqueadora”, fala Araruna.

Já a franquia física exige investimento a partir de R$ 149 mil, já com a taxa de franquia, capital de giro e instalações inclusas, para uma escola de 150 m2. O franqueado também atuará em uma localidade pré-definida, recebendo treinamento e suporte da franqueadora.

“Nossa intenção é a de mudar a vida das pessoas por meio do ensino do inglês. Queremos formar pessoas, capacitá-las para o que elas desejam, seja para uma nova oportunidade no trabalho, para utilizarem o idioma em uma viagem ou para realização pessoal. Não queremos que o aluno passe a vida estudando o idioma, mas tenha o aprendizado completo, em tempo hábil, de forma a sentir-se preparado e não desistir de estudar, porque é possível ser fluente. Não temos medo de que isso aconteça porque é justamente com esse objetivo que cresceremos e conquistaremos novos alunos”, finaliza Fábio Ferreira, sócio responsável pelas questões administrativas da IP School – Inglês Particular.

A proposta da marca para as cidades de São José dos Campos e Taubaté

A IP School pretende expandir-se na região de São José dos Campos e Taubaté, com escolas físicas e microfranquias. A marca pretende atingir outras cidades vizinhas com sua marca. “Fizemos um amplo estudo do mercado e percebemos uma carência em serviços personalizados, como os nossos, no interior de São Paulo. Por isso, existe muita oportunidade de crescimento. Existem regiões em que é possível implantar escolas e, em outras, o franqueado poderá trabalhar em home office, com microfranquia, atendendo clientes virtualmente ou mesmo em empresas. Temos um mapeamento dos municípios que mostra essas opções”, explica Araruna.

A ideia da marca é crescer de maneira consistente, levando suporte constante aos franqueados.

Perfil

Marca: IP School

Tipo de negócio: Ensino de inglês particular

Ano da fundação: 2015

Início da franquia no Brasil: 2018

Total de unidades no Brasil: 3 próprias e 3 franqueadas

Investimento inicial: Microfranquia: A partir de R$ 33 mil

(incluindo a taxa de franquia e capital de giro)

Física: A partir de R$ 149 mil (incluindo a taxa de

franquia, capital de giro e instalações)

Taxa de franquia: R$ 30 mil

Capital de giro: De R$ 1 mil a R$ 30 mil

Royalties: 5% do faturamento bruto

Taxa de publicidade: 1,5% do faturamento bruto

Área mínima: De 150 m2 a 600 m2

Nº de funcionários: De 1 a 3

Faturamento bruto: média de R$ 45 mil

Lucro líquido: 40%

Prazo de retorno: até 10 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Apoio ao franqueado: Orientação na escolha do ponto comercial; treinamento operacional ao franqueado e equipe; manuais de gestão;

consultoria técnica administrativa, financeira e operacional,

software de gestão.

Telefone: (11) 2455-8476

E-mail: rauel.araruna@ipschool.com.br

Site: www.ipschool.com.br