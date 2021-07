DRIVE-IN GRATUITO DO ‘CINE BUZINA’ CHEGA A CAMPOS DO JORDÃO

Projeto promove sessões para todas as idades entre os dias 8 e 11/07, no Estádio Municipal Benedito Vaz Dias

O mês de julho não poderia passar em branco. Para que o período seja mais divertido para toda família, o ‘Cine Buzina’ chega a Campos do Jordão para proporcionar entretenimento seguro e gratuito entre 8 e 11/7, sempre com duas sessões de cinema no estilo ‘drive-in’, às 18h30 e às 21h, nas dependências do Estádio Municipal Benedito Vaz Dias. O projeto, apresentado pela Lorenzetti com apoio do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Campos do Jordão, exibirá os filmes “Scooby – O Filme”, “Mulher-Maravilha 1984”, “Trolls 2”, “Bohemian Rhapsody”, “Pokémon – Detetive Pikachu”, “Tenet”, “Sonic: O Filme” e “Nasce Uma Estrela”.

Na quinta-feira, dia 8, a sessão que abre o ‘Cine Buzina’ na cidade serrana é ‘Scooby-Doo – O Filme’, produção de 2020 que se apoia na maior das aventuras do cão mais esperto dos desenhos animados e sua turma formada pelo seu fiel escudeiro Salsicha, Velma, Fred e Daphne. Mais tarde, às 21h, o público poderá assistir a uma das mais aclamadas películas do ano passado, “Mulher-Maravilha 1984”, de Patty Jenkins. Trata-se de uma obra que resgata a heroína (interpretada por Gal Gadot), adepta da empatia e da ternura, mesmo com os seus inimigos, em trama que traz um alento à realidade dos dias atuais.

Fazendo o esquenta para o final de semana, na sexta-feira (9), toda família poderá se divertir com a animação “Trolls 2”, a partir das 18h30. No filme é contada a saga de rainha Poppy (Anna Kendrick) e de seu amigo Tronco (Justin Timberlake), que descobrem a existência de outros povos de sua espécie, cada qual dedicado a um estilo musical diferente: rock, funk, música erudita, country e techno. Já às 21h, os mais velhos poderão se emocionar com a história do astro do rock Freddie Mercury no filme “Bohemian Rhapsody”, de 2018.

Para o final de semana está programada, para o sábado (10), a projeção dos filmes “Pokémon – Detetive Pikachu” e “Tenet”. Às 18h30 será a hora de ver o ratinho elétrico mais simpático das telinhas numa aventura em busca de mistérios sobre sua própria identidade. A jornada ao lado de Tim reserva surpresas que podem afetar a todos os Pokémons e humanos. Às 21h, a telona dará lugar a “Tenet”, um filme para jovens e adultos com mais de 14 anos que mescla ação e suspense na medida certa.

O fechamento do evento, em 11/7, fará os pequenos se deliciarem com as aventuras de “Sonic: O Filme”, que conta a história do herói dos videogames em suas batalhas contra o Doutor Eggman, e Doutor Robotnik. Às 21h, uma produção que arrebatou corações com grandes atuações e boa música: “Nasce Uma Estrela”, de 2018. A história de Jackson Maine (Bradley Cooper) e Ally (Lady Gaga) encantou o mundo com a canção ‘Shallow’, que embala o romance entre os personagens.

O ‘Cine Buzina’ foi iniciado em 2020, com 24 sessões em diferentes locais, com sucesso de público. “O objetivo do Cine Buzina é proporcionar entretenimento para toda a família, de forma segura, inclusiva e acessível. Levar o projeto para Campos do Jordão é mais uma maneira de garantir diversão para a cidade”, conta Paulo Galina, gerente de marketing da Lorenzetti. O prefeito da cidade, Marcelo Padovan, reforça que “É uma satisfação podermos proporcionar essa atividade para os jordanenses e também para os nossos visitantes, que poderão assistir filmes que são grande sucesso mundial com toda a segurança e conforto, dentro dos seus carros. Todas as medidas de segurança serão tomadas, as pessoas terão suas temperaturas verificadas na entrada da sessão e não haverá aglomeração. Acreditamos na força da Cultura em Campos do Jordão e estamos gratos por esta importante parceria”.

Campos do Jordão

Os filmes são exibidos com áudio e legendas em português como medida de acessibilidade para pessoas surdas ou com baixa audição. O sistema de som tem conexão via rádio veicular e, dessa forma, o automóvel utilizado nas sessões deverá possuir um aparelho sonoro em boas condições. Todos os participantes deverão usar máscaras e, à entrada, será feita a aferição de temperatura. Somente serão admitidos quem apresentar até 37,2° C. É permitido levar alimentos e bebidas.

FICHAS TÉCNICAS:

“ Scooby-Doo – O Filme”

08/07 às 18h30

Indicação classificativa: Livre

Ingressos (link): https://www.sympla.com.br/cine-buzina—scooby-o-filme__1254274

“Mulher-Maravilha 1984”

08/07 às 21h

Indicação classificativa: 13 anos

Ingressos (link): https://www.sympla.com.br/cine-buzina—mulher-maravilha-1984__1254288

“Trolls 2”

09/07 às 18h30

Indicação classificativa: Livre

Ingressos (link): https://www.sympla.com.br/cine-buzina–trolls-2__1254350

“ Bohemian Rhapsody”

09/07 às 21h

Indicação classificativa: 14 anos

Ingressos (link): https://www.sympla.com.br/cine-buzina—bohemian-rhapsody__1254354

“Pokémon – Detetive Pikachu”

10/07 às 18h30

Indicação classificativa: Livre

Ingressos (link): https://www.sympla.com.br/cine-buzina–pokemon—detetive-pikachu__1254357

“Tenet”

10/07 às 21h

Indicação classificativa:

Ingressos (link): https://www.sympla.com.br/cine-buzina—tenet__1254358

“Sonic: O Filme”

11/07 às 18h30

Indicação classificativa: Livre

Ingressos (link): https://www.sympla.com.br/cine-buzina—sonic-o-filme__1254362

“Nasce Uma Estrela”

11/07 às 21h

Indicação classificativa: 16 anos

Ingressos (link): https://www.sympla.com.br/cine-buzina—nasce-uma-estrela__1254438

“CINE BUZINA”

Datas e horários: 8, 9, 10 e 11/7, às 18h30 e às 21h

Local: Estádio Municipal Benedito Vaz Dias

Ingresso: gratuito e disponível no site https://www.sympla.com.br/cinebuzina

Lotação: 120 vagas, sujeito à lotação

Mais informações: Facebook – https://www.facebook.com/cinebuzina

Instagram: @cinebuzina