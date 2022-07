Quer descobrir quais produtos não podem faltar na sua rotina de cuidados? Tudo bem, reunimos 5 produtos essenciais para cuidar da pele. Dessa forma, sabendo quais itens usar para ter a pele mais bonita não tem desculpa, viu?

Afinal de contas, mesmo em meio a correria, a higiene pessoal, assim como o skin care, precisam ficar em dia. Caso contrário, além de lidar com a baixo autoestima por causa da pele prejudicada, você pode ter outros problemas. Como, por exemplo, acnes, foliculites, manchas do sol, pele oleosa, entre outros males.

Para evitar isso, vale a pena tratar a pele não apenas com água e sabão, mas também com produtos específicos. Itens que, sem dúvida, mantém o pH regulado. Bem como hidratam, limpam, desobstruem os poros, combatem o pelo encravado, a oleosidade e muito mais.

Então que tal se dedicar a você com substâncias recomendadas por especialistas? Como o hidratante, ou o bom sabonete para foliculite?

Conheça 5 produtos essenciais para cuidar da pele. Viva um novo momento em sua vida!

1. Hidratante

Tanto o hidratante corporal como o hidratante para o rosto são produtos essenciais no dia a dia. Cada qual cumprindo o seu papel de manter a pele hidratada, limpa e macia. E protegida dos raios UV.

Impedindo, assim, que a pele fique muito seca ou oleosa demais. Sem brechas para micro-organismos que facilitam manchas e acnes.

Os hidratantes são super fáceis de achar em mercados, farmácias e lojas de beleza. No entanto, a compra deve ser feita com cautela. Então, pesquise hidratantes recomendados por dermatologistas. Leia a embalagem sobre as substâncias e contraindicações. E também busque por bons preços.

Além do mais, a preferência deve ser por produtos com dupla ação. Sem fórmulas pesadas e à base de água. Passe uma vez ao dia, se possível, após o banho.

2. Esfoliante

Embora seja um produto de cuidados com a pele, o esfoliante não exige uso diário. Pelo contrário, deve ser usado no máximo três vezes por semana. Pois é responsável por uma limpeza mais profunda, que tende a irritar a pele. E, assim, traz resultados negativos quando o uso é exagerado.

O esfoliante serve para eliminar as impurezas da pele. Como os cravos, poluições que fecham os poros, células mortas, etc.

Dessa forma, não deixe de usar o esfoliante. Mas faça isso com sabedoria.

3. Protetor solar

Em geral, a grande parte da população apenas compra o protetor solar antes de ir a praia. Não é mesmo? Ok, isso também dever ser feito. Mas não apenas nos dias de praia e piscina, viu? O protetor solar é um item de uso diário. Especialmente para quem passa muito tempo exposto ao sol em locais abertos.

Ele previne contra doenças de pele, envelhecimento precoce, rugas e manchas. Visto que a camada protetora do produto evita a dura ação dos raios UV. Um dos grandes males para a saúde da pele.

Então, não exite em investir num filtro solar de qualidade. Leve-o sempre com você para onde for. Combinado?

4. Demaquilante

Assim como a maquiagem faz parte da vida de muita gente, o demaquilante também deve fazer. Com certeza, é a melhor opção para remover a maquiagem, cuidar da pele, eliminar as impurezas e resquícios que tendem a permanecer.

O demaquilante pode ser usado a qualquer hora do dia, viu? E jamais deve ser dispensado antes de dormir. Afinal de contas, dormir com a maquiagem ajuda a bloquear os poros. Permitindo que as impurezas se fixem ainda mais. Com isso, mais cravos, mais espinhas, infecções…

Portanto, opte sempre pelo demaquilante para retirar a maquiagem.

5. Ácido retinóico

Você já ouviu falar em ácido retinóico? Sabe para que serve? O ácido retinóico é um dos produtos essenciais para cuidar da pele. Ele ajuda a combater a oleosidade. E tem outros benefícios, como clarear e hidratar a pele, impulsionar a produção de colágeno, etc. Além do mais, diminui a marcação de rugas e a ação de acnes.

Embora seja um produto muito comum em vários comércios, tenha cuidado. Alguns produtos não são recomendados por dermatologistas. Porque podem causar manchas mais agudas, entre outros efeitos indesejados.

Por isso, converse com um dermatologista antes de comprar. Tome cuidado com o uso de um produto qualquer que traga consequência de difícil reversão.

Agora é a sua vez! Pesquise marcas confiáveis de produtos essenciais para cuidar da pele. Vá ao dermatologista. Dessa forma, você valoriza sua beleza, fica mais saudável e com a autoestima lá em cima.

Por Priscila de Almeida

Imagem de AdoreBeautyNZ por Pixabay