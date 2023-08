São Paulo e Rio de Janeiro se unem para criar rota turística com mais de 2,2 mil praias

Empresários de Ilhabela (SP), Ubatuba (SP), Angra dos Reis (RJ) e Paraty (RJ) criam a Rota Verde Azul para divulgar os destinos no Brasil e exterior

Empresários do trade turístico dos municípios de Ilhabela (SP), Ubatuba (SP), Angra dos Reis (RJ) e Paraty (RJ) irão lançar na próxima semana uma rota turística que integrará os quatro destinos, situados em uma das regiões mais bonitas do planeta, repleta de praias e ilhas paradisíacas e natureza exuberante, cercada pela Mata Atlântica.

Rota Verde Azul

A Rota Verde Azul será lançada em Paraty, no próximo dia 31, e será administrada pelos Conventions & Visitors Bureau de cada município. O objetivo do novo roteiro é transformar as quatro cidades em um só destino, levando em consideração suas características semelhantes, cujo maior atrativo são as cerca de 2,2 mil praias (duas mil delas somente em Angra dos Reis).

Além das 42 praias de Ilhabela, 102 de Ubatuba, 60 de Paraty e das cerca de duas mil praias e 365 ilhas de Angra dos Reis, a Rota Verde Azul também se destaca por seus diversos atrativos naturais, como caminhadas, cachoeiras, birdwatching, mergulho, escaladas, trilhas, 4×4 e esportes náuticos; e muita cultura, história, gastronomia de nível internacional e infraestrutura hoteleira para todos os gostos.

O novo roteiro será divulgado em diversas regiões do país e exterior. Sua primeira exposição fora do Brasil será em setembro, durante ativações que ocorrerão antes da realização da FIT (Feira Internacional de Turismo), que será realizada em setembro, em Buenos Aires, na Argentina.

Características

Hugo Gallo, presidente do Ubatuba Convention & Visitors Bureau

“Os destinos reúnem características que não existem em nenhum outro lugar do Brasil e que se assemelham a alguns atrativos espalhados pelo mundo, como a Cote d’Azur, na França; o Caribe e a costa da Califórnia. Nossa região possui riquezas culturais, gastronômicas, entretenimento, além das belíssimas praias, ilhas e mata atlântica preservada”, destaca Hugo Gallo, presidente do Ubatuba Convention & Visitors Bureau.

Márcio Franco, presidente do Ilhabela Convention & Visitors Bureau

“Uma das estradas mais bonitas do Brasil, a Rio-Santos, agora será um destino organizado, com um trade turístico alinhado para transformar a experiência de turistas nacionais, e principalmente internacionais, com informações sobre locação de carros para o percurso, quais hotéis se hospedar, indicação dos melhores restaurantes e experiência nos principais municípios turísticos litorâneos de São Paulo e Rio de Janeiro”, observa Márcio Franco, presidente do Ilhabela Convention & Visitors Bureau.

presidente do Angra dos Reis e Ilha Grande Convention & Visitors Bureau, Klauber Valente

“Os quatro destinos já são consolidados e estão entre os mais importantes do país. Apesar das características semelhantes, de sol e praia, temos inúmeras particularidades e oportunidades que a união vai permitir descobrir. Esperamos, após a Rota, interligar estes destinos, seus empreendedores, negócios e o turismo. Tem tudo para dar certo”, aposta o presidente do Angra dos Reis e Ilha Grande Convention & Visitors Bureau, Klauber Valente.

Paulo Ricardo Duarte, presidente do Paraty Convention & Visitors Bureau

“A Rota Verde Azul vai proporcionar ao turista e visitante muitas informações para facilitar o roteiro de sua viagem. Os destinos podem oferecer muitas oportunidades de ecoturismo, gastronomia, história e lazer. Esta união dos destinos vai com certeza fortalecer e fomentar o mercado turístico”, acrescenta Paulo Ricardo Duarte, presidente do Paraty Convention & Visitors Bureau.

Ações de marketing

A nova rota turística que unirá o litoral norte paulista e litoral sul fluminense também planeja fomentar acordos com operadores nacionais e internacionais para colocar a região em seus catálogos e criar parcerias entre as empresas locais para fornecer vantagens para os turistas que visitarem a região.

Entre as ações que o projeto prevê estão o desenvolvimento de um website turístico que conterá informações sobre os destinos, receptivos, operadores, locação de residências e links para sites de reservas de hotéis. A ideia é também mostrar aos turistas as particularidades de cada município e criar motores de reservas diretamente com os meios de hospedagens.

Os quatro municípios estão na rota dos dois dos maiores emissores de turistas dentro do Brasil, as capitais de São Paulo e Rio de Janeiro, com acesso por rodovias concessionadas e boa estrutura.

ROTA VERDE AZUL

Data: 31 de agosto

Horário: 17h

Local: Avenida Octávio Gama, 676 | Paraty (RJ)