São José exporta modelo empreendedor para cidades

Depois de se consolidar como exemplo de inovação e empreendedorismo, São José dos Campos já exporta o modelo para outras cidades.

Os projetos desenvolvidos em São José chamaram a atenção de Leonardo Pinheiro, diretor no Brasil da Founder Institute, considerado o maior acelerador de startups pré-semente do mundo.

Founder

A Founder já ajudou a lançar mais de 4.500 empresas em mais de 200 cidades e seis continentes.

Leonardo Pinheiro esteve em São José para ver de perto o ecossistema empreendedor desenvolvido na cidade a partir de um projeto da Prefeitura de Indaiatuba (SP), que pretende replicar no município experiências bem sucedidas na área.

“Fiquei muito impactado com o trabalho desenvolvido em São José. A cidade tem uma base muito sólida e está muito avançada em relação ao restante do país. Pude perceber que é um trabalho de anos e vocês estão colhendo os frutos agora”, disse Leonardo Pinheiro.

Visita

A convite do Cephas (Centro Educacional Profissional Hélio Augusto de Souza), o diretor da Founder conheceu a experiência do Cedempe (Centro de Educação Empreendedora), onde os alunos da rede municipal são estimulados a desenvolver projetos e potencializar o espírito empreendedor.

Startup São José

Leonardo Pinheiro também visitou a Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) e participou de mentorias com empreendedores da Startup São José, localizada na Casa do Café, no Parque da Cidade.

Pinheiro volta a São José no dia 6 de abril para conhecer o ambiente de inovação e o programa Nexus no Parque Tecnológico.

Leonardo Pinheiro durante orientação a empreendedores na Startup São José – Foto: Adenir Britto/PMSJC