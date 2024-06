Suzano expande parceria com Greenway para comercialização de lignina ao mercado de borrachas em todo o Brasil

Companhia prevê um aumento superior a 35% no volume do biomaterial para 2024

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, anuncia a expansão da parceria com a Greenway, divisão de negócios sustentáveis da CYA, uma das maiores distribuidoras de produtos químicos do Brasil, para a comercialização de lignina kraft no mercado de borrachas para todo o mercado nacional. Anteriormente, a comercialização era realizada exclusivamente pelo parceiro somente na região Sul.

De acordo com a Suzano o consumo de lignina na fabricação de bandas de rodagem tem aumentado de forma constante, com perspectiva de crescimento superior a 35% em 2024 na comparação com o ano anterior.

Ecolig®

A Ecolig®, como é conhecida a lignina da Suzano, possui múltiplas funcionalidades químicas e versatilidade para diferentes aplicações, possuindo alto potencial antioxidante, de absorção de radiação UV e propriedade ligante. Ela também já é homologada para uso em outros subsegmentos de atuação da borracha, como correias transportadoras, solado de sapato e peças de borracha em geral.

“Estamos muito entusiasmados em fortalecer e expandir a nossa parceria com a Greenway no Brasil para desenvolver o mercado de aditivos renováveis, em substituição aos aditivos fósseis convencionais. A lignina vem como uma solução inovadora para atender à crescente demanda global por produtos mais sustentáveis, o que é reforçado pelo aumento de volume do produto que prevemos para este ano”, diz Victor Hugo Gonzalez, gerente de Bionegócios da Suzano.

“Este projeto se destaca pelo investimento robusto em PD&I, pela complexidade técnica no desenvolvimento de um antioxidante biobased eficaz, e pelo pioneirismo da solução. Com produto disponível em escala comercial, entregamos ao mercado uma opção sustentável, inovadora e competitiva, beneficiando o setor da borracha com sustentabilidade, custo competitivo e conveniência de abastecimento local”, destaca Daniel Paludo, Diretor da Greenway, Unidade Cya de Sustentabilidade.

Como parte da parceria, nos dias 26 a 28 de junho, a Suzano e a Greenway participarão do 20º Congresso Brasileiro de Tecnologia da Borracha, organizado pela Associação Brasileira de Tecnologia da Borracha (ABTB), e da Feira Expobor, com palestras dos representantes das duas companhias.

Com o tema “Biomateriais em elastômeros”, Caio Balarim, Consultor de Bionegócios da Suzano, fará uma palestra para abordar a adoção de práticas mais sustentáveis ao longo de todo o ciclo de vida dos elastômeros, apresentando a inclusão dos bioprodutos do portfólio da Suzano em diversas formulações, com o objetivo de melhorar o desempenho técnico e redução nos impactos ambientais. A palestra será realizada no dia 27 de junho, das 09:30 às 10:00.

Já a palestra da Greenway, com o tema “Formulando compostos de borracha mais sustentáveis”, será realizada por Karin Brito, responsável pela área de P&D da empresa, também no dia 27/06, das 11:30 às 12:00.

Pela primeira vez, a Suzano também participará da Expobor, a maior feira com foco em artefatos de borracha da América Latina, em conjunto com a Greenway. As empresas estarão com um stand para receber parceiros e explicar o uso da lignina em elastômeros, por meio de colaboradores técnicos e comerciais das duas companhias. Haverá a exibição de amostras dos biomateriais da Suzano como a lignina e a MFC (celulose microfibrilada).

O Congresso Brasileiro de Tecnologia da Borracha e a Feira Expobor serão realizados no Expor Center Norte, na cidade de São Paulo, trazendo as principais novidades no setor de borracha no Brasil.

A Ecolig® é oriunda de florestas plantadas de eucalipto sob manejo florestal responsável e é 100% certificada por instituições reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, o que comprova a sustentabilidade do produto. A Suzano é a primeira fabricante de lignina kraft de eucalipto certificado do mundo e já comercializa em continentes, como América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia. No Brasil, a Suzano opera em Limeira (SP), na primeira fábrica de lignina oriunda de eucalipto certificado do mundo. Mais informações sobre a lignina kraft Suzano estão disponíveis em https://www.suzanoecolig.com.br/contato/.

Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, papéis para embalagens, copos e canudos, papéis sanitários e produtos absorventes, além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página www.suzano.com.br

Greenway

A Greenway é a divisão de negócios sustentáveis da CYA, dedicada a fomentar e encontrar soluções para o uso de insumos e matérias-primas sustentáveis no segmento de polímeros, em substituição a produtos derivados do petróleo ou derivados de recursos escassos não renováveis. A companhia oferece estrutura com área de pesquisa e desenvolvimento, suporte técnico, armazenamento e logística, com distribuição e representação comercial para todo o Brasil. A CYA é uma empresa com mais de 20 anos de atuação no mercado de distribuição de produtos químicos. Saiba mais em: www.greenway.eco.br e www.cya.com.br