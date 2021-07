São José dos Campos é novamente reconhecida como Capital Cultural e integrará a Rede de Capitais Culturais do Estado de São Paulo. A cerimônia de premiação aconteceu nesta terça-feira (13), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, na presença do governador do Estado.

O município foi selecionado, por meio de edital, para participar da Virada SP Online – uma maratona cultural digital multilinguagem com apresentações online de artistas e grupos de relevância no cenário cultural local e nacional, que deverá acontecer neste segundo semestre.

As edições da Virada SP Online resultam de interesses convergentes entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a Amigos da Arte e os municípios selecionados.

O primeiro título de Capital Cultural foi recebido pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo em janeiro de 2020, após ter retomado a Virada SP em 2019.

Para a Fundação Cultural, a premiação é o reconhecimento dos investimentos da Prefeitura de São José dos Campos numa política sólida nas áreas de formação, difusão e fomento à cultura.