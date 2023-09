Dificuldades em lidar com as diferenças de personalidade e temperamento? Aprenda a conviver com essas diferenças! Saiba que existe dentro de cada pessoa um mundo diferente, onde cada um enxerga a vida de uma maneira.

Para ajudar com esse assunto convidamos o fundador do Espaço Recomeçar, Maicon Paiva, ele trará orientações de como agir ao se deparar com as diferenças de personalidade e temperamento nesta matéria do Jornal Joseense News.

Ao compreender que cada pessoa foi criada de maneira e com princípios diferentes, saberá que cada um pensa de uma forma, e que para lidar com isso devemos compreender e respeitar o outro.

Como o temperamento se relaciona com a nossa personalidade?

A personalidade de cada pessoa é formada com base no temperamento dela, além de situações externas e vivências que ela passou na vida.

“Quando falamos em temperamento, estamos nos referindo sobre algo íntimo de cada pessoa, pois, cada um tem o seu e não existe temperamento bom ou ruim”, explica Maicon Paiva.

No entanto, é o temperamento que ajudará na formação da personalidade, pois, existem vários tipos de temperamento que faz com que cada pessoa seja diferente da outra.

Qual a diferença entre caráter, personalidade e temperamento?

O caráter, a personalidade e o temperamento são o que resulta no comportamento de uma pessoa.

“De forma resumida, a personalidade são as características que definem moralmente uma pessoa, o temperamento são os aspectos que estão em nossa personalidade, e o caráter é o que define a índole de uma pessoa”, explica Maicon Paiva.

Portanto, tudo isso faz parte do comportamento humano e têm conceitos distintos, mas que estão interligados.

Como lidar com os tipos de temperamento?

Existem 5 tipos de temperamento humano, que ajudam a definir como cada pessoa sente, age e pensa.

“Cada pessoa tem o seu temperamento, existindo o colérico: pessoas determinadas e que gostam de liderança; melancólico: pessoas persistentes e que precisam melhorar nos pontos relacionados ao egoísmo e inflexibilidade; fleumático: pessoas que são tranquilas e que se adaptam a qualquer ocasião; sanguíneo: pessoas alegres, extrovertidas e que gostam de chamar a atenção; e supinos: o menos conhecido e que foi introduzido recentemente por pesquisas na área da psicologia, se tratando de pessoas submissas e dependentes. Para lidar com cada uma delas é importante conhecê-las para entender e respeitar o comportamento de cada um”, explica Maicon Paiva.

Também é importante se conhecer e identificar em qual desses temperamentos se encaixa, para ter um melhor autoconhecimento e entender o porquê de suas ações.

É possível mudar o temperamento de uma pessoa?

Cada um tem o seu temperamento, não existindo bom ou ruim, sendo particulares de cada pessoa e que não define radicalmente quem elas são. Maicon Paiva responde se é possível mudar o temperamento de uma pessoa: “é possível mudar o temperamento de uma pessoa até certo ponto, levando em consideração que ela precisará de um apoio profissional para isso, junto ao esforço dela mesma e podendo levar um tempo para começar a ver os resultados”.

Portanto, caso queira mudar seu temperamento, o primeiro passo é o autoconhecimento, pois, ao se conhecer e compreender os traços de sua personalidade, ajudará a fazer com que promova a mudança.

Imagem de Gino Crescoli por Pixabay