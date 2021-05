Exercícios físicos para queima de gordura abdominal

A saúde é um assunto de grande importância, e principalmente hoje com os desafios das grandes cidades e o número crescente de comidas não saudáveis entre as compras básicas de uma família, e com isso temos também, mais e mais casos de pessoas aumentando seus níveis de gordura visceral e saindo do peso. Pensando nesse problema de saúde moderno, esse texto tem o objetivo de dar algumas dicas de exercícios básicos para o dia a dia.

Corrida

Um dos mais recomendados e conhecidos, é a corrida, sendo uma das que mais podem ajudar a queimar gorduras no dia a dia, mantendo um ritmo estável pode-se queimar mais de 100 calorias a cada quilometro percorrido, além de poder melhorar a capacidade aeróbica. Uma recomendação é de manter sempre um grupo para isso, assim ajudando a manter a motivação e os objetivos

Subir escadas

Quem que mora em apartamento altos e com elevadores e nunca teve alguma raiva com eles? Bom assim como correr, andar também ajuda de certa forma, e melhor ainda para isso são os exercícios de subir ou descer escadas, pois são ótimos para eliminar gorduras e para melhorar seu condicionamento físico e para a musculatura dos membros inferiores, podendo queimar até 600 calorias por hora subindo escadas.

Andar de bicicleta

Hoje em um mundo preocupado com a poluição e com as dificuldades de se ter um carro e até com as dificuldades do trânsito das grandes cidades, é cada vez mais recomendado ter uma bicicleta, por serem eficientes e boas ao meio ambiente, mas além disso só o ato de se pedalar por 1 hora pode ajudar a queimar 700 calorias, ou seja, são ótimas também para nossa saúde

Pular corda

Sendo bastante lembrado como uma brincadeira das épocas de escola, é na verdade também um ótimo exercício bastante eficaz para ajudar a emagrecer rápido. As recomendações são de sessões de 2 minutos e de pulos baixos e suaves para não machucar as articulações

Dançar

Assim como pular corda, é tratado muitas vezes como algo bobo que fazemos as vezes, mas na verdade dançar é um ótimo exercício, principalmente quando se é praticado 3 vezes por semana, podendo ajudar a perder 600 calorias em 1 hora quando feitas pensando em se exercitar, além de também de ajudar a melhorar o físico, conter os sintomas de ansiedade e a combater depressão.

Avanço

Conhecido também como passada, esse exercício é bem simples, mas mesmo assim sendo uma ótima forma de queimar calorias. Basicamente o avanço consiste em estar em pé, levar um dos pés para frente até ser possível fazer uma flexão de aproximadamente 90º, descer até o chão e voltar para a posição inicial, sendo recomendado começar de forma leve até se acostumar e conseguir queimar 500 calorias por hora.

Natação

Bastante recomendado para pessoas da terceira idade e para quem tem baixa mobilidade física, as várias técnicas de natação são perfeitas para ajudar a queimar gorduras, sendo possível perder mais de 800 calorias em uma hora de natação intensa e 550 em ritmo moderado

Praticar crossfit

Forma de exercícios bastante recomendada por conta de sua dinâmica, sendo ótima para queima de gorduras e para o corpo por inteiro, sendo muito importante para a capacidade cardiorrespiratória, ao condicionamento físico e a resistência muscular. Podendo ser praticado em vários lugares como em casa ou em academias especializadas.

HIIT

Conhecido como treino intervalado de alta intensidade, é uma excelente recomendação para quem precisa eliminar gorduras, por ajudar a melhorar nosso metabolismo e melhoras físicas no resto do corpo. O HIIT consiste em realizar exercícios em alta intensidade por um período de até 1 minuto, sempre respeitando os limites do seu corpo.