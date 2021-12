Um bebê possui um sistema imunológico imaturo, o que o torna mais suscetível à contaminação por doenças como tuberculose, hepatite B, pólio e meningite. Veja a seguir como é o calendário vacinal obrigatório na infância

As vacinas são soluções preparadas em laboratórios com a finalidade de capacitar o sistema imunológico contra diferentes tipos de doenças. Elas atuam ao estimularem a produção de anticorpos, considerados moléculas de defesa do nosso organismo.

A partir das vacinas, o corpo desenvolve anticorpos antes de entrar em contato com micro-organismos invasores e deixa o nosso organismo pronto para neutralizá-los se isso ocorrer novamente. Essa resposta rápida reduz os impactos negativos possivelmente provocados por uma infecção.

Quem tem bebê sabe que é preciso ficar atento ao calendário vacinal infantil obrigatório, já que, nos primeiros meses de vida, os seres humanos possuem um sistema imunológico imaturo. Por isso, as vacinas são essenciais durante toda a infância. Veja como é o calendário infantil obrigatório e veja se a caderneta do seu filho, neto ou sobrinho está em dia!

Nascimento

Logo após nascer, um(a) bebê precisa tomar vacina contra a BCG e a Hepatite B (primeira dose). Possivelmente, uma pequena ferida vai aparecer no local da aplicação. Se isso ocorrer, é recomendado não tirar a casca: em vez disso, basta lavar o local normalmente durante o banho.

A BCG protege contra formas graves de tuberculose, doença contagiosa transmitida por bactérias pelo ar, através de pequenas gotas de saliva expelidas em espirros, falas e tosses. Embora o mais comum seja que a doença ataque o pulmão, vale lembrar que a tuberculose pode atingir outras áreas do corpo, como rins, ossos e meninges (membranas que protegem o cérebro)

Já a hepatite B está presente no sangue e em secreções, também podendo ser transmitida através de relações sexuais. Quando não é detectada nem tratada, a doença pode evoluir para a fase crônica (momento em que é assintomática) e levar a um comprometimento grave do fígado e evoluir para a cirrose, que propicia a alteração na sua função.

Um a três meses

No primeiro mês de vida, o(a) bebê precisa tomar a segunda dose da vacina contra a hepatite B. Já no segundo mês, é preciso tomar a vacina pentavalente, uma combinação de vacinas que previnem cinco doenças: hepatite B, tétano, coqueluche, difteria e meningite.

Nesse período de vida, também é fundamental tomar a primeira dose de imunização contra a pólio, a pneumocócica e o rotavírus humano. No caso da pólio, é recomendado evitar dar alimentos ao bebê até 30 minutos depois da aplicação.

No terceiro mês de vida, é preciso tomar a primeira dose contra a meningocócica. Alguns dos efeitos colaterais dessa vacina são febre baixa e dor no local. Se a febre estiver acima de 38°C, é recomendado administrar um antitérmico. O principal efeito colateral dessa vacina é a febre baixa.

Quatro a seis meses

No quarto mês de vida, é preciso administrar a segunda dose das vacinas pentavalente, pólio, pneumocócica e rotavírus humano. Os cuidados com o bebê após a vacina ser administrada são os mesmos indicados para a primeira dose. No quarto mês, é preciso dar a segunda dose da meningocócica.

No sexto mês de vida, começam as terceiras doses das vacinas contra pentavalente, pneumocócica, pólio e rotavírus humano. Os cuidados devem ser os mesmos que os das doses anteriores.

Nove a quinze meses

Aos nove meses de vida, o bebê precisa tomar a primeira dose da vacina contra febre amarela, com reforço indicado a cada 10 anos. Essa vacina tem efeitos colaterais como dor no local e febre baixa, que podem ser reduzidos com antitérmico e aplicações de compressas nas áreas onde dói.

Aos doze meses, é preciso aplicar a primeira dose da vacina contra tetra viral e hepatite A e o reforço da pneumocócica. Em bebês essas vacinas podem causar febre abaixo de 38°C.

Por fim, aos quinze meses, deve-se aplicar o reforço da pólio, a segunda dose da tetra viral, a terceira dose da meningocócica e o primeiro reforço da DTP (que protege contra tétano, coqueluche e difteria).