Band lança novos produtos nas plataformas digitais

Ideia é atingir audiência mais jovem com linguagem descontraída

Nesta semana, a Band estreou um novo jornal digital: o JorNow, com apresentação de Joana Treptow. A ideia é atingir uma audiência mais jovem com linguagem descontraída e uma pauta criada não só pela relevância do noticiário, mas também pelos assuntos mais buscados na internet. “O intuito é trazer o jornalismo para o âmbito digital. A gente precisa acompanhar todas essas tendências e rejuvenescer”, explica a jornalista. A exibição é de segunda a sexta-feira, das 16h às 16h30, ao vivo, no YouTube Band Jornalismo.

Já o podcast Pod Sentir, comandado por Paloma Tocci e pelo terapeuta Fabrizio Saiter, fala sobre autoconhecimento e saúde mental às sextas-feiras.

Para quem busca um emprego, a dica é acompanhar o Passa lá no RH, com a jornalista Joana Treptow e a especialista em RH Juliene Salvan. Toda segunda-feira, a dupla aborda assuntos sobre o futuro do trabalho, as habilidades que os profissionais precisam desenvolver para se destacar no mercado e dá conselhos para quem está procurando uma vaga ou um reposicionamento.

Band

Todos os produtos estão disponíveis no YouTube Band Jornalismo, no site band.com.br e nos principais tocadores de podcast.

Joana Treptow