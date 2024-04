8 dicas para se manter confortável o dia todo

Abrace o conforto em todos os momentos e cuide da sua saúde e do seu bem-estar

O autocuidado deveria ser uma prioridade na sua vida. Não importa se envolve a escolha de uma peça de roupa, de um hidratante ou de itens que tornem o trabalho em casa mais fácil, proporcionando bem-estar.

Assim, surge a pergunta: o que você anda fazendo para cuidar melhor de si? Tem dedicado alguns minutos para analisar o que precisa? Confira dicas que vão te ajudar no quesito conforto!

1. Escolha um bom calçado

Passar o dia todo com um sapato desconfortável não é legal e você pode até lidar com machucados nos pés, como as bolhas. Escolha um calçado urbano, prático para te acompanhar nas suas atividades, sejam elas presenciais, sejam home office.

No verão, vale investir em chinelos de dedo ou slide, já no inverno, o tênis se torna um ótimo aliado.

2. Preste atenção na cadeira do home office

Quem trabalha em casa deve passar bem longe do sofá e da cama. Além disso, nada de pegar a cadeira da mesa de jantar para se sentar. Você vai passar em média de 6h a 8h em frente ao computador e precisa de uma cadeira confortável.

Invista em modelos próprios para escritório, como a cadeira gamer ou do chefe, e ajuste a altura de forma que sua postura esteja correta.

3. Trabalhe em uma escrivaninha

Quem trabalha em casa precisa se preocupar em ter um espaço próprio para cumprir suas funções. O ideal é ter uma escrivaninha e, se usar notebook, colocar em um apoio, usando mouse e teclado externo, para não se curvar enquanto digita.

Esse espaço também é ótimo para manter por perto o que está relacionado ao trabalho e ajudar o cérebro a entender quando começa e termina o home office.

4. Prefira roupas mais leves

Abra o guarda-roupa e observe quais peças você tem. Escolha aquelas mais leves, conforme o clima do dia, e que não apertem tanto o corpo. Se você passa muito tempo sentado, essa escolha é ainda mais importante.

Você enfrenta temperaturas diferentes ao longo do dia? Vale vestir uma camiseta de manga curta (ou camisa) por baixo e levar um casaco para te acompanhar. Em casa a ideia é a mesma.

5. Medite um pouco

Reserve um momento do seu dia para meditar. Vale fazer isso durante o almoço ou, se estiver em casa, pausar um pouco o trabalho. Procure por um canto silencioso, coloque um mantra em seus fones e se desconecte um pouco.

Com isso, você consegue relaxar a mente, estimular sua criatividade e diminuir os níveis de estresse e ansiedade.

6. Saia um pouco da frente dos eletrônicos

Ficar muito tempo em frente ao computador ou do celular contribui para a ansiedade e dificuldade para dormir. Ao longo do dia, saia um pouco da frente dos eletrônicos. Se puder, deixe o celular no silencioso e longe de você.

Quanto ao PC, permita-se algumas pausas. Vá tomar um café, alongar-se e fique alguns minutos distante do que está fazendo. Esse processo pode até te ajudar a criar soluções ou ter uma ideia inovadora.

7. Alongue-se

O alongamento não é uma atividade exclusiva de quem pratica exercícios físicos, o ideal é se alongar um pouco mesmo se estiver apenas trabalhando. Estique os braços, as pernas e aproveite para soltar os músculos.

Vale ter por perto uma lista de exercícios de alongamento que ajudam a relaxar e contribuem para prevenir doenças, como a lesão do esforço repetitivo.

8. Faça técnicas de respiração

Respirar também ajuda a diminuir o ritmo e a acalmar a mente. Muitas pessoas nem imaginam que “respiram errado” o tempo todo. O mais comum é usar apenas parte do pulmão, com a chamada respiração alta.

Então, se você dedicar alguns minutos e focar no ato de inspirar e expirar, irá aproveitar a total capacidade dos pulmões, trabalhando também a respiração média e baixa.

Foto de Mikhail Nilov: https://www.pexels.com/pt-br/foto/confortavel-aconchegante-comodo-dentro-de-casa-6968101/