Saiba se vale a pena utilizar apps de delivery de comida para vender doces

Muitos negócios que trabalhar com a venda das mais diversas comidas e doces como pacote de bombom, trufa, bolo de pote, cupcake e outros, tiverem que se adaptar a um novo cenário que a pandemia mundial estabeleceu. O delivery foi uma das principais soluções para que as vendas não parassem.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo aplicativo de delivery, Delivery Much, a partir do início da quarentena imposta pelo coronavírus, o número de usuários nas plataformas de delivery cresceu em 155%, sendo um grande número, considerando que as expectativas para esse mesmo período era o crescimento de 30%.

Diante desse crescimento, o post explicará, de uma vez por todas, se vale a pena utilizar apps de delivery de comida para vender os mais diversos tipos de doce, como barra de chocolate, bombom e outros. Confira.

Vantagens de usar apps de delivery

Perante a uma crise, utilizar aplicativos de delivery de comida é uma boa solução para os estabelecimentos e para você que faz a venda de doces como pacote de bala, biscoitos doces, bombom e outros.

Conheça as vantagens que você irá adquirir ao cadastrar seus serviços em um app:

Não coloca os clientes em risco: é clara a importância do distanciamento social, ao fazer os pedidos online, os clientes não precisam se locomover e arriscar sua saúde;

Processo simples: o processo do cadastro no app escolhido por você é simples, sem muita burocracia, seus produtos já irão ficar disponíveis no catálogo do programa;

Exposição do seu comércio: seu estabelecimento fica disponível no catálogo do aplicativo, desse modo, é mais fácil conquistar novos clientes;

Processos operacionais facilitados: os pedidos e pagamentos dos mesmos são feitos com mais agilidade, além disso, as chances do cliente errar o pedido diminui, pois, ele tem mais facilidade para pedir com calma.

Além de optar por usar aplicativos de delivery para fazer suas vendas, faça a compra no atacado de balas e doces online, garantindo, assim, a sua segurança e de seus funcionários.

Desvantagens

Apesar de ser uma boa medida de resolução para o problema que os estabelecimentos têm, os aplicativos de delivery mostram algumas desvantagens aos empreendedores que fazem o uso da plataforma.

As altas taxas cobradas pelo aplicativo é a principal delas, a porcentagem dessas taxas variam de 12% a 27%, além da mensalidade do aplicativo que também varia de R$ 80,00 a R$ 100,00.

Outras desvantagens são:

Não ter um contato direto com o cliente, inviabilizando um melhor relacionamento, já que voc ê não sabe quantas vezes o cliente consome seus produtos;

Precisa necessariamente ter uma conexão com a internet para fazer os pedidos;

Concorrência maior.

Portanto, coloque as vantagens e desvantagens em uma balança, e escolha de acordo com as necessidades do seu negócio de venda de doces, como bala de chocolate branco ou preto.

Como vender doces por apps de delivery?

Como citado anteriormente, fazer a venda de doces como bala de gelatina, chocolate e outros, é simples. É importante ressaltar que sua empresa precisa de um CNPJ para que seja possível realizar o cadastro.

O primeiro passo é escolher o plano que você deseja no aplicativo, em seguida assinar um contrato digital e adicionar as demais informações sobre seu estabelecimento, como cardápio, horário de funcionamento e outros.

Não deixe de fazer a venda de seus doces como pacote de bombom e outras delícias que você pode preparar. Escolha usar o delivery enquanto passamos pela pandemia, preze pela saúde de seus clientes e funcionários!

Imagem de Steve Buissinne por Pixabay