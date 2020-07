É churros ou bolinho de chuva?

Quem não morria de vontade quando a Tia Nastácia preparava seus famosos bolinhos de chuva para a turma do Sítio do Picapau Amarelo? Essa é uma receita queridinha no Brasil e que marcou a infância de muita gente. Pensando nisso a chef pâtissier e Cake Designer Andrea Follador fez uma releitura do bolinho de chuva: desta vez recheado com doce de leite e polvilhado com açúcar e canela.

Bolinho de chuva de churros

Por Chef Andrea Follador

INGREDIENTES

Massa



2 ovos inteiros batidos

1 xícara chá de açúcar refinado

1 xícara (chá) de leite

2 ½ xícara de farinha de trigo

1 colher (sopa) fermento em pó químico

Óleo de milho para fritar

Recheio

1 xícara (chá) doce de leite

Cobertura

1 xícara (chá) de açúcar mascavo

4 colheres (sopa) de canela em pó

MODO DE PREPARO

Massa

Em uma tigela misture bem todos os ingredientes até a massa ficar homogênea. Em outra panela coloque o óleo para a fritura e quando estiver bem quente, com o auxílio de uma colher, faça as bolinhas e frite até dourar.

Montagem

Em um prato misture o açúcar mascavo e a canela, reserve. Corte os bolinhos no meio e recheie com o doce de leite e feche, após esse processo passe o bolinho na mistura de açúcar e canela. Sirva em seguida.

Tempo de Preparo: 20 minutos

Rendimento: 20 porções