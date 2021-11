8 soluções que incentivam as pessoas a andarem de bike

Se você está procurando por soluções que incentivam as pessoas a andarem de bike, chegou ao lugar certo. A partir de agora, vamos mostrar diversas alternativas que podem ser aplicadas em cidades grandes ou pequenas.

Após a leitura deste conteúdo, você estará mais preparado para desenvolver projetos que possam agradar ciclistas e todas as pessoas que desejam incluir a bicicleta como uma opção de lazer ou meio de transporte.

1- Melhorar a estrutura da cidade para ciclistas

Vamos iniciar a nossa lista falando sobre a importância de aumentar a estrutura para os ciclistas.

Rede de ciclovias;

Ciclofaixas;

Bicicletas compartilhadas;

Bicicletários.

É fundamental ainda tornar mais prático o acesso das magrelas ao transporte coletivo, como ocorre em São Paulo. Por lá, é possível transitar de uma estação para outra no metrô, junto com a sua bicicleta. Não há nenhuma registração em relação a esse meio de transporte.

2- Redução da carga tributária

A alta carga tributária da bike é outro motivo pelo qual as pessoas desistem de adquirir a magrela. Portanto, recomendamos diminuir o valor. Dessa forma, as pessoas terão contato com opções mais econômicas e eficientes.

3- Linha de crédito para a população

Você também pode desenvolver uma linha de crédito, junto às instituições públicas, que tem como objetivo financiar a compra de magrelas e versões elétricas para os brasileiros.

4- Apoio para manutenção de bicicletas

Nunca é demais lembrar que, assim como ocorre com os carros, a manutenção é fundamental para as bicicletas. Afinal, ela evita acidentes e melhora a performance nas pistas.

Por isso, você pode oferecer voucher de R$ 100,00 para ajudar a população brasileira a pagar a manutenção da bike.

5- Reconhecimento da bicicleta como meio de transporte

A rotina do ciclista seria ainda mais fácil se a legislação brasileira reconhecesse a magrela como meio de transporte. Dessa forma, os trabalhadores poderiam ganhar recursos para fazer a manutenção da bike de uma forma mais simples e eficiente.

6- Apoio a profissionais que trabalham com entregas

Os profissionais que fazem entregas com o apoio de bicicletas também não podem ser ignorados. Vale a pena desenvolver uma política nacional para incentivar e oferecer segurança aos responsáveis por esse tipo de trabalho.

7- Construção de políticas públicas

Outra orientação importante é construir políticas públicas. A orientação vale não só para propostas nacionais e regionais. Isso é muito importante para potencializar o cicloturismo, garantindo o aquecimento do turismo no país. Diante desse cenário, é possível aumentar a renda de vários profissionais, sem afetar a segurança das pessoas.

8- Incentivo para colaboradores

O incentivo para que outras pessoas utilizem as bicicletas deve partir não só do governo, mas também de empresas. Já pensou em oferecer vouchers para que os colaboradores comprem bikes?

Ao andar de bicicleta, os profissionais garantem qualidade de vida, melhoram o humor, qualidade de sono, entre outros benefícios.

Aqui, mencionamos diversas ideias que possam ser implementadas em qualquer região do país. Por isso, avalie com cuidado as sugestões e peça opinião de profissionais que são especialistas no assunto. Dessa forma, será possível desenvolver os projetos com mais facilidade.

Para ajudá-lo nesse processo, você também pode recorrer a algumas cidades que são consideradas inspiração para os ciclistas. Dentre as mais comuns, encontram-se: Bogotá, Colômbia; Barcelona, Espanha; Nova York, Estados Unidos e Londres, Inglaterra. Vale ainda conhecer outras ideias que são compartilhadas em blog sobre bikes.

Após descobrir soluções que incentivam as pessoas a andarem de bike, siga-nos nas redes sociais e conheça outras orientações importantes sobre o mundo do ciclismo.