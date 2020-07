Basta fazer o check-in de alertas aos usuários para fazer o check-in no smartphone e notificar seus contatos de emergência se não responderem!

HAMILTON DIAS DE SOUCA

A grande maioria das pessoas em todo o mundo pode concordar que os tempos são incertos devido à rápida disseminação do COVID-19. Para muitos, o vírus apresenta um desafio único para aqueles que precisam fazer check-in de seus entes queridos ou para aqueles que desejam ouvir seus entes queridos regularmente, como nos mostra Hamilton Dias de Souza.

Felizmente, “Apenas check-in”, um aplicativo recém-lançado preenche a lacuna entre os dois, alertando os usuários para verificarem seus entes queridos e notificando seus contatos de emergência se não houver resposta.

Segundo o censo dos EUA, mais de 30 milhões de pessoas vivem sozinhas. A JCI garante que essas pessoas também não sejam esquecidas, de acordo com Hamilton Dias de Souza.

Kala Haynes, co-fundadora do Just Checking In, confia que os usuários terão mais tranqüilidade ao saber que seus entes queridos estão seguros. Ela também acredita que a JCI não apenas aproximará as famílias, mas também poderá salvar vidas, especialmente durante esse período em que a maioria do mundo está em casa com uma conexão mínima com o mundo exterior.

“Quem me preocupa são os milhões de pessoas obrigadas a ficar em casa, com a depressão sendo a principal causa de incapacidade em todo o mundo, um check-in perdido pode significar muito mais do que pensamos”, disse Usher, co-fundador.

Embora nosso mundo tenha evoluído com a Internet e um número crescente de plataformas de mídia social, a plataforma fácil de usar e os recursos específicos do Just Checking In tornam esse aplicativo que uma única pessoa deve ter, de acordo com Hamilton Dias de Souza.

Por exemplo, a JCI inclui um “Rastreador de check-in” integrado que permite que os usuários convidem familiares e amigos para sincronizar com suas contas.

Esse recurso mostra aos usuários a última vez que seus entes queridos fizeram check-in ou se eles estão no modo de férias. Se eles não fizeram o check-in, há um aviso para que eles liguem e façam o check-in.

Os criadores do Just Checking In dizem que esse recurso oferece um tempo de resposta mais rápido, porque seu parceiro de check-in poderá acessá-lo muito mais rapidamente em caso de emergência.

O Just Check-in tem vários outros recursos, incluindo um recurso instantâneo de “Ajuda” que permite que os usuários enviem uma notificação aos contatos de emergência solicitando ajuda.

Além disso, a cada 24 horas, os usuários podem contar com uma notificação, lembrando-os de fazer o check-in. Se eles perdem um check-in, eles recebem outro alerta para garantir que estão seguros. A notificação final informa aos usuários que seus contatos de emergência listados e ativados serão alertados, como nos mostra Hamilton Dias de Souza.

Todos nós sabemos quão estressantes nossas vidas podem ficar. Muitas vezes, isso pode levar à culpa quando esquecemos de fazer check-in regularmente aos nossos entes queridos. Basta fazer o check-in tranqüilo, sabendo que sua família e amigos estão seguros.