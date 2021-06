Confira 4 filmes para te ajudar a lidar com o luto

Filmes que abordam tema podem incentivar na recuperação

Perder alguém é uma das coisas mais difíceis de se superar. Em especial, na pandemia de COVID-19, o sentimento de perda é constante, seja por entes queridos que se foram, seja devido à infeliz situação do mundo atualmente – inclusive, tem crescido o número de casos de pessoas com ansiedade e depressão neste período. A angústia, o medo e a dificuldade de enfrentar a perda de alguém muito querido será curada, no entanto, com trabalhos de frentes amplas, tanto emocional, quanto psicologicamente, e é muito importante se agarrar em coisas que te fazem bem para isto. Muitas pessoas acabam encontrando um refúgio nas artes: livros, séries e, principalmente, cinema. Então, por que não dar uma chance para os filmes que abordam o tema da perda? Confira a lista!

Mulheres Ocultas (2020)

Este filme de Joseph Chen-Chieh Hsu conta a história de uma mulher (Shoying) que perdeu seu marido no dia de seu aniversário de 70 anos. Com suas três filhas, Shoying toma a frente das resoluções de problemas relacionados ao funeral do marido ao mesmo tempo em que lida com a mágoa das filhas, que tinham uma relação difícil com o pai. Durante o processo, Shoying descobre que, na verdade, seu marido tinha outra esposa e decide conhecê-la.

P.S.: Eu te amo

O casal Holly e Gerry Kennedy vive feliz e apaixonado, até que o imprevisível acontece: Gerry perde a vida. Sem chão e sem saber como continuar sem seu marido, Holly descobre cartas que Gerry deixou para ela, a fim de guiá-la para a recuperação do luto.

A culpa é das estrelas

A adolescente Hazel Grace Lancaster sobrevive sob drogas experimentais para o seu tratamento de câncer. Ao participar de um grupo de apoio cristão, incentivada por seus pais, a jovem conhece Augustus Waters, que também está na luta contra o câncer, e os dois descobrem que lidam de formas completamente diferentes ao enfrentar a doença. Enquanto Hazel se aflige quanto à dor que causará aos seus entes queridos, Augustus se preocupa em ser lembrado no mundo.

A Partida

Com um título impactante, o filme mostra a história de Daigo Kobayashi, que se endivida para alcançar o sonho de tocar violoncelo em uma orquestra – o que consegue fazer. Com poucas pessoas comparecendo às suas apresentações na orquestra, no entanto, o musicista decide parar com a carreira e morar na sua cidade natal com sua esposa Mika. Lá, consegue um emprego de assistente funerário e tem de aprender a lidar com a morte todos os dias.

Foto:Divulgação