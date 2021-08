DHL destaca sua expertise em e-commerce com campanha global de marca

Campanha mostra como DHL pode ajudar lojista “a manter-se em dia com os cliques” em meio ao ritmo acelerado de crescimento do comércio eletrônico

O Grupo Deutsche Post DHL, empresa líder em armazenagem, distribuição e serviços expressos, acaba de lançar uma campanha global da marca com o objetivo de fortalecer sua posição de liderança no e-commerce.

Com o tema “A DHL ajuda os lojistas a dar conta dos cliques”, a campanha foi idealizada pela agência de criação da DHL 180Amsterdam e é composta por um comercial de TV, em técnica mixed media, que tem a narração do ator britânico Tom Hollander, conhecido por seu papel em Piratas do Caribe. Ele explica como o e-commerce se tornou uma parte rotineira de nossas vidas e cresceu rapidamente nos últimos anos, contando a história da atividade desde quando ainda era fácil para um varejista e provedor de logística acompanhar e atender a demanda. A campanha será exibida também em mais de 30 países em canais digitais e ainda terá banners e peças impressas. No Brasil, o comercial vai ao ar em meados de julho.

A DHL é um provedor de logística internacional que oferece entrega confiável no crescente setor de comércio eletrônico e também aconselha empresas sobre como tornar seus negócios online mais bem-sucedidos. No cenário atual, o comércio eletrônico tem se tornado cada vez mais importante e impulsionado o crescimento econômico nas últimas décadas. Este desenvolvimento foi acelerado pela pandemia, quando empresas de todos os portes precisaram se reinventar e se tornarem capazes de lidar com a demanda cada vez maior de produtos vendidos por canais digitais. Dessa forma, a DHL, que tem anos de experiência em logística de e-commerce, tem se consolidado cada vez mais no setor e ajudado seus clientes a atender de forma eficiente este aumento de demanda.

“Durante a pandemia, a digitalização teve um desenvolvimento de uma década em poucos meses. As lojas online existentes cresceram e, ao mesmo tempo, outras empresas entraram no varejo eletrônico pela primeira vez. Como especialistas em logística, podemos ajudar as empresas a acompanhar este ritmo acelerado e se beneficiar dele da melhor maneira possível. Além disso, temos a capacidade de auxiliar qualquer marca a se tornar global rapidamente. Uma entrega eficiente colabora muito para o dinamismo do e-commerce e pode aumentar a atividade de compra do consumidor e sua lealdade à loja”, diz John Pearson, CEO da DHL Express.

O comércio eletrônico não é só parte da estratégia de negócios corporativos da DHL como um fator de crescimento fundamental para o comércio global. A DHL pode oferecer a velocidade de entrega necessária com a DHL Express, que opera em mais de 220 países e territórios, e possui a capacidade de assessorar empresas com sua presença online. Recentemente a DHL publicou o white paper “The Ultimate B2B E-commerce Guide: Tradition is out. Digital is in” que também discorre sobre as vantagens e oportunidades de um setor crescente de e-commerce para vendas B2B.

Para assistir ao comercial internacional de TV e encontrar mais informações sobre os recursos de e-commerce da DHL clique aqui.

A DHL é a marca líder mundial no setor logístico. Nossas divisões oferecem um portfólio único de serviços de logística que abrangem desde a entrega de encomendas nacionais e internacionais, soluções de operação e transporte de comércio on-line, expresso internacional e transportes marítimos, aéreos e rodoviários, até o gerenciamento da cadeia de suprimentos industriais. Com 380 mil colaboradores em mais de 220 países e territórios em todo o mundo, a DHL conecta pessoas e negócios de maneira segura e confiável, o que possibilita fluxos de comércio global sustentáveis. As soluções especializadas para os mercados e setores em crescimento, que incluem tecnologia, ciências da vida e saúde, engenharia, manufatura e energia, automobilístico e varejo, colocam a DHL significativamente na posição de “the logistics company for the world” (a empresa de logística para o mundo). A DHL faz parte do Grupo Deutsche Post DHL, que gerou receitas de mais de € 63 bilhões em 2019. Com práticas empresariais sustentáveis e um compromisso com a sociedade e o meio ambiente, o grupo contribui positivamente para o mundo. Até 2050, planeja alcançar uma logística sem emissões.

