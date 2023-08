Destination SJC oferece hospitality point na 2a. Feira Internacional da Amizade

Gastronomia mundial com a hospitalidade da DSJC no Clube de Campo Santa Rita

Que tal fazer uma volta ao mundo com o melhor da gastronomia de 20 países diferentes neste final de semana?

Nos dias 11, 12 e 13 de agosto acontece a 2a. Feira Internacional da Amizade, no Clube de Campo Santa Rita, em São José dos Campos. Organizada pelo Lions Clube São José dos Campos – Sul, com patrocínio master da Tauste Ação Social e com o apoio da Destination SJC, Associação Esportiva São José e Sucos Pratts, o evento beneficente promete trazer e reunir o melhor da gastronomia de diversos países com shows, sorteios de brindes e um ambiente exclusivo para as crianças.

Destination São José dos Campos

Com a finalidade de prover recursos para instituições de caridade de diversos segmentos, a primeira edição do evento foi um grande sucesso em 2022, com a presença de mais de 5 mil pessoas em 16 operações. Este ano, com quatro novos países e o “hospitality point” da DSJC, a expectativa é que mais de 8 mil pessoas possam comparecer ao evento e mais entidades possam ser ajudadas com a iniciativa.

“Hospitality point”

O “hospitality point” da Destination São José dos Campos, como o próprio nome sugere, é uma área reservada para cuidar da hospitalidade do evento, com recepção e informação aos visitantes, além de apoio em toda a divulgação e promoção da feira. A iniciativa leva em conta as políticas de ESG e reaproveita materiais que já foram utilizados em outros eventos como o Campeonato Brasileiro de Mountain Bike no Mobai Bike Land, que aconteceu no final de julho e o Domingo Aéreo, no início de agosto.

Para quem deseja fazer essa volta no globo apreciando boa gastronomia, boa música e boa bebida, o evento acontece das 18h às 23h na sexta-feira (11), das 12h às 22h no sábado (12) e das 10h às 19h no domingo (13). A entrada é gratuita no Clube de Campo Santa Rita (AESJ), na av. Lineu de Moura, s/n, Conjunto Residencial Jardim do Golfe.

2a. Feira Internacional da Amizade