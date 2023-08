Fórum vai debater a importância da Biblioteca Escolar

Serão 4 debates nos meses de agosto e setembro que discutem a universalização das bibliotecas escolares. Pesquisa inédita sobre bibliotecas escolares paulistas será divulgada

O Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo (CRB-8), em parceria com o Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) e as escolas de Biblioteconomia ECA/USP, FESPSP e UNIFAI, promove nos dias 9, 15, 24 de agosto e 1º de setembro o “I Fórum de Bibliotecas Escolares: construção de políticas públicas para formação cidadã”, reunindo entidades nacionais representativas da área da Biblioteconomia Escolar. As inscrições para os debates são gratuitas e estão abertas. Além de vagas presenciais, os eventos serão transmitidos ao vivo pelo Canal do YouTube do CRB-8.

De acordo com a presidenta do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo (CRB-8), Ana Cláudia Martins, o I Fórum de Bibliotecas Escolares: construção de políticas públicas para formação cidadã tem como finalidade difundir o debate sobre a Lei 12.244/2010, seus encaminhamentos e perspectivas.

“O I Fórum de Bibliotecas Escolares: construção de políticas públicas para formação cidadã vai abordar temas necessários que expõem os benefícios das bibliotecas para as(os) cidadãs(ãos), salientando a importância da biblioteca não só para estimular a leitura, mas para combater a violência escolar e as fakes news. Sempre atuando em parceria com o corpo docente, pois, juntas(os) somos essenciais na construção social, intelectual, cultural e da cidadania”, salienta a presidenta do CRB-8, Ana Cláudia Martins.

O Fórum será dividido em quatro painéis para os quais foram convidados pesquisadores bibliotecários, professores, políticos e representantes da área da educação, que vão fomentar diálogos acerca da Biblioteconomia Escolar.

Pesquisa inédita

A primeira mesa acontece no dia 9 de agosto, às 19h, com o tema Bibliotecas Escolares: mapeamento da situação das bibliotecas escolares do Estado de São Paulo. Serão divulgados os resultados de uma pesquisa inédita realizada em 2021 pelo Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo (CRB-8) em diversas escolas públicas do Estado de São Paulo e que trará uma visão mais precisa de como estão estruturadas as bibliotecas escolares paulistas. Participaram dessa pesquisa escolas com mais de 400 alunas(os) de cidades acima de cinco mil habitantes.

Compõem a mesa: Marcos Antônio de Araújo (Diretor Administrativo e Coordenador da Comissão Temporária de Bibliotecas Escolares do CRB-8), Maria Lourdes Blatt Ohira (Coordenadora da Comissão de Bibliotecas Escolares e Públicas do CFB) e Orestes Trevisol Neto (Presidente do Conselho Regional de Santa Catarina – CRB-14). A mediação é de Rogério Xavier Neves (Coordenador do curso de Biblioteconomia do Centro Universitário Assunção – UNIFAI).

A segunda mesa Bibliotecas Escolares: manifesto UNESCO será no dia 15 de agosto, às 19h, na Escola de Comunicação de Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). No encontro serão discutidos o papel da biblioteca escolar e da(o) bibliotecária(o) no fomento da leitura; a importância da parceria de bibliotecários e professores e a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, única pesquisa em âmbito nacional que tem por objetivo avaliar o comportamento do leitor brasileiro. A mesa contará com as presenças de Kátia Cristina da Mata (Conselheira CRB-8), Priscylla Quadros Fernandes (Bibliotecária na Diretoria de Ensino Região de Ribeirão Preto), Lourival Lopes Cancela (Bibliotecário na Diretoria Regional de Ensino Sul 2), Ana Paula Teixeira Gonçalves (Bibliotecária na Diretoria de Ensino Região de Diadema), Luciane de Camargo Mendes (Dirigente Regional de Ensino na Diretoria de Ensino Região de São Roque) e mediação de Cibele A. C. Marques dos Santos (Chefe do Departamento de Informação e Cultura do curso de Biblioteconomia – ECA/USP).

No dia 24 de agosto, às 19h acontece a terceira mesa do “I Fórum de Bibliotecas Escolares: construção de políticas públicas para formação cidadã” com o tema Bibliotecas Escolares: humanidades digitais. O encontro vai abordar as tecnologias como recursos de formação nas bibliotecas escolares. Entre os convidados: Charlene Kathlen de Lemos (Coordenadora da Biblioteca Pública Municipal Raul Bopp), Charlley Luz (Professor), Leonardo Assis (Bibliotecário, doutor em Ciência da Informação pela ECA/USP) e Regina dos Anjos Fazioli (Vice-Presidenta do CRB-8 e professora do curso de Biblioteconomia do UNIFAI), a mediação é de Valéria Valls (Coordenadora do curso de Biblioteconomia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo – FESPSP e Coordenadora da Comissão de Ética do CFB).

O tema Bibliotecas Escolares: políticas públicas fecha o Fórum no dia 1º de setembro, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP. A mesa pretende trazer uma conversa e buscar um compromisso de políticos com a causa da Universalização das Bibliotecas Escolares. Com mediação da presidenta do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo, Ana Cláudia Martins, o encontro contará com as presenças de Maria Isabel de Jesus Sousa Barreira (Vice-Presidenta do Conselho Federal de Biblioteconomia – CFB), Carlos Giannazi (Deputado Estadual), Toninho Vespoli (Vereador), Rai de Almeida (vereadora da cidade de Piracicaba).

Biblioteca escolar é Lei: você sabia?

A Lei 12.244/10 regulamenta que todas as instituições de ensino públicas e privadas do Brasil tenham bibliotecas. A legislação, sancionada em 24 de maio de 2010, também obriga todos os gestores a providenciarem um acervo de, no mínimo, um título para cada aluno matriculado. No entanto, o fim do prazo para o cumprimento dessa Lei terminou em maio de 2020, e a realidade ainda é bem diferente.

“Passados treze anos que a Lei da universalização das bibliotecas escolares foi aprovada, ainda há muitas escolas desprovidas de biblioteca, sem que haja sanção pelo descumprimento da Lei. Por isso toda a sociedade precisa se unir para cobrar das autoridades que a Lei seja cumprida”, salienta a presidenta do CRB-8, Ana Cláudia Martins.

“I Fórum de Bibliotecas Escolares: construção de políticas públicas para formação cidadã”

09.08.2023 (4ª feira), 19h – Bibliotecas Escolares: resultado da pesquisa de mapeamento

Local: Centro Universitário Assunção – UNIFAI – Endereço: Rua Afonso Celso, 671/711 – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04119-060

Inscrição: https://www.even3.com.br/i-forum-de-bibliotecas-escolares-painel-1-352989/

15.08.2023 (3ª feira), 19h, Bibliotecas Escolares: manifesto UNESCO

Local: Auditório Lupe Cotrim 1. Andar – Prédio Central da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo – ECA/USP – AV. Professor Lúcio Martins Rodrigues, 443, 1º andar, Cidade Universitária, Butantã, SP.

Inscrição: https://www.even3.com.br/i-forum-de-bibliotecas-escolares-painel-2-353022/

24.08.2023 (5ª feira) Bibliotecas Escolares: humanidades digitais

Local: Auditório da Fundação Escola de Sociologia de São Paulo – FESPSP – Endereço: Rua General Jardim, 522 – Vila Buarque, São Paulo – SP, 01223-010

Inscrição: https://www.even3.com.br/i-forum-de-bibliotecas-escolares-painel-3-353046/

01.09.2023 (6ª feira) – Bibliotecas Escolares: políticas públicas

Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP – Endereço: Palácio 9 de Julho – Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Moema, São Paulo – SP, 04097-900

Inscrição: https://www.even3.com.br/i-forum-de-bibliotecas-escolares-painel-4-353049/