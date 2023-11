Programa social da COOP aporta R$ 635 mil em 23 projetos 

O interesse pela comunidade é o sétimo princípio do cooperativismo e ele é seguido de forma fiel pela rede varejista Coop desde a sua fundação, há 69 anos, tanto que, ao longo de sua trajetória, criou vários programas focados na responsabilidade social.

Um deles é o Programa de Benefício às Entidades, que aportou neste ano verba de R$ 635 mil para a implementação de 23 projetos sociais de instituições beneficentes. Na região do ABC, foram contempladas 18 entidades, três na cidade de São José dos Campos, uma em Sorocaba e uma em Tatuí.

O programa tem o objetivo de apoiar ações e iniciativas das instituições nas cidades onde a Coop se faz presente, visando a transformação e a promoção social da população em situação de vulnerabilidade, por meio do fornecimento de recursos financeiros para a elaboração de projetos sociais

Em 21 anos de cooperação, a iniciativa já beneficiou 6 mil pessoas e 319 entidades com recursos de mais de R$ 6,7 milhões, dinheiro avalizado pelos cooperados durante Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada anualmente. “A Coop faz apenas a gestão da verba, mas os protagonistas desse programa, tão importante e necessário para o desenvolvimento de nossas comunidades, são os cooperados”, explica o diretor-geral Pedro Mattos.

O encerramento desta edição aconteceu no último dia 20 de outubro na Instituição Assistencial Meimei (IAM), em São Bernardo, uma das contempladas, onde o diretor-geral fez a entrega simbólica do cheque de R$ 63 mil, valor aportado à instituição para o projeto Plantando Saúde.

Programa de Benefício às Entidades

Trata-se de um programa de conscientização e educação alimentar que visa a implantação de uma horta orgânica comunitária que proporcione a realização de atividades socioeducativas com as crianças e suas famílias explorando temas como: apresentação da origem dos alimentos, incentivo ao cuidado com a natureza, criação de senso de responsabilidade no cuidado com as plantas, melhora da coordenação motora e promoção de uma alimentação mais saudável.

Balanço

Neste ano, o Programa de Benefício às Entidades recebeu a inscrição de 122 projetos e as entidades beneficiadas no ABC foram: Lar Benvindo, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo André, Instituição Beneficente Lar de Maria, Associação Projeto CRE’R- Carinho e Respeito ao Excepcional – Renovando, Ficar de Bem, Instituição beneficente Irmã Marli, Instituto Ecotece, Associação Beneficente Criança Cidadã de Santo André, Instituto A Casa do Jardim, IAM – Instituição Assistencial Meimei, Criança Vida Nova, Centro Comunitário das Crianças de Nossa Senhora de Guadalupe, Sociedade de Beneficência Borda do Campo, Casa do Velhinhos Dona Adelaide, Grupo Luz Assistência e Orientação – Instituição de Longa Permanência para Idosos, Associação Estrela Azul, Instituição Recanto Tia Célia e CRI – Centro de Referência do Idoso.

Em São José dos Campos, a Associação Guadalupe, Associação Privada de Fieis – Comunidade Magnificat e Obra Social Célio Lemos, além da Ação Comunitária Inhayba, em Sorocaba, em APAE de Tatuí, na cidade de Tatuí.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, uma unidade de loja de conveniência em São Bernardo do Campo (Coop Aqui), um atacarejo em São José dos Campos (Meu Atacarejo) e 73 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

