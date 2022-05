Thiago Ventura em “Modo Efetivo” chega em São José dos Campos

Em seu quarto solo, Ventura se aproxima mais uma vez da realidade do público falando sobre os primeiros relacionamentos amorosos, sexualidade e as relações cotidianas de maneira descontraída. Seu primeiro solo foi “Isso é tudo que eu tenho”, solo que deu visibilidade em suas piadas mais conhecidas: Playcenter e Bolinha de Gude.

Só Agradece, Thiago ressaltou a sua vida na quebrada, viagens internacionais e a relação com a sua mãe mediante as conquistas que o stand up comedy trouxe para sua vida. Os dois shows foram registrados para DVD e mídias digitais, em São Paulo e Curitiba.

Fenômeno de público e crítica por onde passa, já participou dos maiores festivais de comédia do Brasil. Faz parte do elenco dos grupos: 4 Amigos, Comédia ao Vivo e a Culpa é do Cabral. Em 2017 e 2018 fez turnê internacional no Japão, Estados Unidos e Europa (Lisboa, Dublin, Galway, Amsterdã, Bruxelas, Londres e Paris).



Seus vídeos geram mais de 20.000 compartilhamentos e cerca de 50.000.000 de views. Em 1º de janeiro de 2019 a Netflix Mundial lançou um especial de stand up Comediantes do Mundo, com Thiago Ventura, Afonso Padilha e Mhel Marrer.







Administrador de empresas e ex-bancário, Thiago Ventura Iniciou sua carreira como comediante em 2010 e desde então se apresentou nos maiores festivais, casas de comédia e teatros do Brasil. Com mais de 4 milhões de inscritos em seu canal de Youtube, seus vídeos alcançam resultados surpreendentes. Alguns deles já geraram mais de 20 mil compartilhamentos e cerca de 50 milhões de views.

Nas redes sociais, o humorista também é sucesso, acumulando mais de 4,2 milhões de seguidores no Instagram. Thiago é um dos maiores comediantes de stand up comedy da atualidade. Com sua personalidade irreverente, se destacou no cenário da comédia com o estilo “de quebrada” e por fazer piada com assuntos do dia a dia e vivências da periferia, fazendo com que milhares de pessoas que nunca haviam estado no teatro, pudessem se identificar e rir.

Em 2017 e 2018 fez turnê internacional no Japão, Estados Unidos e Europa (Lisboa, Dublin, Galway, Amsterdã, Bruxelas, Londres e Paris). Em 2020 estreou seu especial de comédia “Pokas”, na Netflix, no dia 02 de julho. Nesse especial divertido, ele fez piada com a vida na “quebrada”, deixando claro que ações falam mais do que palavras. Em São Paulo, o espetáculo ficou em cartaz no ano de 2019 no Teatro Frei Caneca e foi assistido por mais de 100 mil de pessoas.

Agora o espetáculo ganha o mundo por meio da Netflix. A apresentação está disponível na plataforma e ficou entre os top 10 durante algumas semanas, a gravação aconteceu em dezembro de 2019 no Teatro Liberdade, na capital de São Paulo, onde estará em cartaz com o novo espetáculo.





Data: 18 de junho

Horário: 21 horas

Local: Teatro UNIVAP – Praça Cândido Dias Castejón, 116, Centro – São José dos Campos/SP

Classificação: 16 anos

Ingressos: https://www.ingressodigital.com/evento/4884/Thiago_Ventura__Modo_Efetivo